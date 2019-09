Perché 4 GB di aggiornamento sul Huawei P20 TIM con firmware 328? Chiarimenti

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) I possessori di unP20 TIM, in questo lunedì' 23 settembre, stanno ricevendo la notifica via OTA relativa alla disponibilità dell'targatosul loro device. Più che in altri casi, l'update sta destando numerosi interessi, soprattutto per il suo peso anomalo rispetto aprecedenti. In realtà, sulle pagine di OM, già sono presenti dei riferimenti allo stesso adeguamento software da inizio settembre ma, in quel caso, si trattava di prime segnalazioni di diffusione del software in Europa e per il modello no brand. Oggi, al contrario, la release si palesa per gli esemplari TIM del telefono direttamente in Italia. La cosa che balza immediatamente agli occhi degli interessati è il peso dell'in questione: in effetti, ci troviamo al cospetto di un pacchetto da più di 4 GB, per l'esattezza 4,03 GB. Un pacchetto fin troppo corposo per contenere ...

OptiMagazine : Perché 4 GB di aggiornamento sul #HuaweiP20 TIM con firmware 328? Chiarimenti - chamale0n : Le avventure di una zenéixe nella terra dei bauscia: aggiornamento Oggi comincio l'uni!! Sono veramente euforica Al… - PensionatiPiemo : RT @francycognato: AGGIORNAMENTO LAVORI AL NUOVO RIFUGIO A piccoli passi,versando lacrime e sangue,perchè tra gestione di oltre 160 cani e… -