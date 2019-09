Migranti | accordo al vertice a Malta | ricollocamenti rapidi e rotazione porti Lamorgese

Migranti - Di Maio : “Complimenti a Lamorgese per l’accordo ma la soluzione restano i rimpatri” : “Faccio i complimenti a Lamorgese per l’accordo e la dichiarazione d’intenti sui Migranti. Fatemi dire però che la redistribuzione dei Migranti non è la soluzione al fenomeno migratorio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. “La risposta è il blocco delle partenze – per questo dobbiamo stabilizzare la Libia e su questo ci sarà un importante incontro co-presideduto da Francia e Italia qui ...

Migranti : Battelli - ‘bene accordo se rappresenta nuovo volto Ue - no a trucchi’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “L’Unione europea che abbiamo visto in azione oggi a Malta ha finalmente il volto dell’equità , della solidarietà e dell’accoglienza. Mi auguro solo che questa nuova espressione non sia dettata dal trucco delle grandi occasioni ma il risultato di un cambiamento reale e duraturo”. è quanto afferma, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera ...

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

L’accordo sui Migranti che si discute oggi a Malta - spiegato : Potrebbe introdurre un ricollocamento automatico dei migranti che sbarcano in Italia e a Malta, ma molto dipenderà dal testo finale

Macron rassicura Conte : “Più vicino l’accordo per distribuire i Migranti” : Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sanzioni a chi non accoglie”

Su Migranti e crescita economica Italia e Francia ora sembrano andare più d'accordo : migranti, Libia, crescita economica: Roma e Parigi cercano convergenze, dopo mesi di aspra polemica, e aprono la via al disgelo riscoprendo quella che Emmnanuel Macron, ricevuto a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, ha definito "un'amicizia indistruttibile" che sarà rinsaldata anche dal punto di vista culturale il prossimo anno con un vertice in Italia. "Sono lieto di ritrovarla qui, caro Giuseppe, qui a Roma", ha esordito il ...

Perché sul meccanismo di ripartizione dei Migranti in Ue non c’è ancora un accordo : La soluzione del caso della Ocean Viking non ha sancito ancora la nascita di un meccanismo automatico di redistribuzione tra i Paesi Ue. Il piano temporaneo di ripartizione dovrebbe essere discusso il prossimo 23 settembre a Malta, al vertice dei ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia, Spagna, Finlandia (in qualità di presidenza di turno del Consiglio Ue). Ma i negoziati sono ancora aperti.Continua a leggere