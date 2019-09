iPhone 11 e iPhone 11 Pro a rate con Tim solo in negozio

Una Limited Edition di iPhone 11 Pro include i pezzi originali del Titanic : iPhone 11 Pro può essere già considerato un prodotto non proprio alla portata di tutti e con la Limited Edition realizzata dalla compagnia russa Caviar lo smartphone di Apple diventa un oggetto davvero per pochissimi. Il modello realizzato da questa azienda è molto particolare e costoso, sì, perché questo smartphone include veri pezzi del famoso transatlantico Titanic e il suo prezzo è di oltre 7000 dollari.Il pezzo della nave affondata nel 1912 ...

Come raffreddare iPhone : Se sei finito in questo articolo sicuramente ti è capitato almeno una volta di sentire il tuo iPhone un po’ più caldo del solito, ma non preoccuparti, il tuo smartphone non ha nessun problema, ci leggi di più...

Fatto fuori WhatsApp per alcuni iPhone : modelli coinvolti e novità dal 23 settembre : Stanno venendo alla luce alcune novità importanti per chi si ritrova con device Apple di vecchia generazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di WhatsApp. Da mesi sappiamo che, a partire da febbraio 2020, alcuni dispositivi non potranno può collegarsi alla nota app di messaggistica. Vedere per credere il caso degli iPhone 4 ed iPhone 3GS, presenti in quantità minime sul mercato italiano ed europeo, ma al contempo meritevoli di un ...

Quanto costa iPhone 11 con Tim - Vodafone - Wind - 3 e Iliad : iPhone 11 insieme a iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è pronto al debutto in Italia oggi 20 settembre con la possibilità di acquistarlo tramite le offerte degli operatori telefonici. Sul nostro territorio, i nuovi smartphone Apple sono stati inseriti a listino sia stand-alone (slegato da pacchetti tutto compreso) sia con abbonamento che include minuti di chiamate, messaggi di testo e soprattutto gigabyte per navigare su internet ad alta ...

WhatsApp - la funzione "elimina per tutti" non cancella davvero su iPhone : Un ricercatore scopre la falla: nelle chat di gruppo, e per chi ha impostato il download automatico dei contenuti multimediali, foto e video vengono salvati nella galleria fotografica. Con buona pace del mittente

Primo prezzo iPhone 11 su Amazon e da Mediaworld - gli accessori in promozione : Nel Primo giorno di lancio ufficiale dei melafoninini 2019, qual è il prezzo dell'iPhone 11 su Amazon ma anche presso la catena di elettronica Mediaworld? Si può usufruire di qualche offerta e promozione online per i nuovi telefoni di Cupertino? Prima di svelare le condizioni di vendita dell'iPhone 11 su Amazon, va chiarito che una catena di elettronica come Mediaworld propone i nuovi iPhone 11 in abbinamento ad alcuni pratici accessori. Il ...

Dal 20 settembre il volantino Unieuro : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e iPhone 11 : Da oggi 20 settembre fino al 10 ottobre scende in campo il nuovo volantino Unieuro 'Passione Casa 2019', che consente di portarsi a casa l'asciugatrice acquistando un grande elettrodomestico della vetrina. Come sempre, la campagna promozionale investe anche tanti altri prodotti, tra cui gli smartphone. Se le prime pagine, infatti, sono invase da articoli casalinghi di ogni genere, le ultime vedono protagonisti i nostri amati dispositivi ...

Tim : disponibili nei negozi nuovi Apple iPhone : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Da oggi sono disponibili nei negozi Tim i nuovi prodotti di Apple, tra cui iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, una nuova linea pro per iPhone, così come il nuovo iPhone 11 dotato di doppia fotocamera. Lo comunica l’operatore in una nota.Inoltre, Tim offrirà a breve anche la possibilità di acquistare nei negozi i nuovi Apple Watch Series 5, gli smartwatch dotati di nuovo display Retina always on e il ...

Cosa si dice dei nuovi iPhone 11 - Pro e Pro Max : Hanno ottenuto recensioni super positive e quasi tutte consigliano il modello base, che è già pro a sufficienza senza essere Pro

iPhone 11 e Apple Watch Serie 5 in vendita da oggi - ecco il riepilogo dei prezzi : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Serie 5 sono ufficialmente disponibili in commercio da oggi. Chi ha prenotato uno dei nuovi dispositivi il 10 settembre (data dell’annuncio) li riceverà a breve, perché le spedizioni sono state avviate. Chi ha preferito attendere di poterli acquistare direttamente lo può fare da oggi, in tutti gli Apple Store, sul sito ufficiale del produttore o presso altri canali fisici e online. ...

Già esauriti alcuni iPhone 11 con Iliad : situazione oggi 20 settembre sui modelli selezionabili : Il grande giorno dedicato agli iPhone 11 è arrivato ed oggi 20 settembre possiamo prendere in esame già alcune novità inaspettate con alcuni operatori, come nel caso di Iliad. Dopo avervi illustrato le varie alternative di prezzo concepite dalla compagnia telefonica, infatti, è possibile alcuni aggiornamenti dallo store che non vanno trascurati. Come stanno le cose al momento della pubblicazione? Proviamo a raccogliere tutte le informazioni ...

Quale iPhone comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo di Quale iPhone comprare, Quale è più adatto per le vostre esigenze e per le vostre tasche soprattutto. Apple presenta solo pochi modelli l’anno, ma anche comprando modelli leggi di più...