Greta non è di Bibbiano | ma Salvini continua a mentire sulla bambina del palco di Pontida

Greta Thunberg - la mappa che svela la eco-balla. Quello che gli ecologisti-talebani non dicono mai : nSe vi dicessero che, rispetto a un secolo fa, l' Europa è un continente più verde, con più foreste, forse pensereste alle geremiadi musicali di Adriano Celentano per la cementata via Gluck (se più anziani) oppure a Greta Thunberg che stringe le mani dei potenti del mondo, giudicandoli in silenzio p

Matias Cravero ad HuffPost : "Noi - 'figli' di Greta - in piazza finché non ci ascolterete" : Matias Cravero ha 20 anni, è originario di Perugia e studia scienze politiche. Lo incontriamo a Lecce, dove partecipa alla Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil. “Ma non sono il portavoce di Friday for Future in Italia”, si affretta a dire timido mentre si presenta. I temi della sostenibilità, del clima e dell’ambiente si legano strettamente con quelli del lavoro e dei diritti. “Essere un ragazzo ...

Italia sì - gaffe su Greta Thunberg di Panatta : “Non sorride mai?” : Andrea Panatta fa una gaffe su Greta Thunberg a Italia sì: ecco cos’è successo Una gaffe di Adriano Panatta su Greta Thunberg che non è passata inosservata! Durante l’ultima puntata andata in onda di Italia sì, si è lasciato andare a un commento sulla famosa attivista che non ha generato poi così tanta ilarità. Marco […] L'articolo Italia sì, gaffe su Greta Thunberg di Panatta: “Non sorride mai?” proviene da Gossip ...

Pensioni - sottoseGretario Di Piazza : 'Quota 100 non si tocca' : C’è chi spiega che continueranno per il triennio e che quindi le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza non si toccano. Chi invece continua a parlare anche di possibili modifiche migliorative delle due misure simbolo del precedente governo gialloverde, sempre guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte adesso a capo di un esecutivo giallorosso. A parlare di possibili modifiche alla nuova formula previdenziale che consente ...

Greta Thunberg al Congresso Usa lancia un monito ai politici : “Non vogliamo i vostri elogi o gli inviti se poi non fate niente” : “Non vogliamo i vostri elogi e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente“. È questo il duro monito lanciato dalla 16enne attivista per l’ambiente, Greta Thunberg, al Congresso americano, dove ha incontrato i membri della task force sul clima istituita al Senato Usa. Le parole pronunciate da questa ragazza svedese, timida ma molto ...

Clima - Greta contro i senatori USA : “Non vi impegnate abbastanza” : L’attivista svedese 16enne Greta Thunberg ha rimproverato i senatori statunitensi della task force per i cambiamenti Climatici: “Ci state provando ma non fate abbastanza“, ha dichiarato la giovane, che il 20 settembre, alla vigilia del “Climate Action Summit”, parteciperà a New York allo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento Climatico. “Risparmiate i complimenti, non invitateci a ...

Salvini - il caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Nuovi retroscena su Salvini e Greta : la bambina non è di Bibbiano : Ci sono alcuni interessanti retroscena che oggi 17 settembre dobbiamo prendere in esame in merito alla storia di Salvini e di Greta. La bambina menzionata durante l'intervento dell'ex Ministro dell'Interno a Pontida, infatti, non sarebbe di Bibbiano. A trattare il lungo ed il largo la vicenda, come riporta Bufale.net, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha dapprima interpellato il GIP incaricato di occuparsi della nota inchiesta sui minori ...

Greta - la bimba sul palco di Pontida - non è di Bibbiano : Greta, la bambina che domenica è salita sul palco insieme a Matteo Salvini durante il comizio che l'ex ministro ha tenuto al raduno della Lega a Pontida, non è di Bibbiano. Tra i piccoli dell’indagine, infatti, nessuna ha questo nome. Greta, scrive Salvini, "è una delle tante, troppe bambine (decine di migliaia) portate via alla mamma e al papà, a Bibbiano e in altri Comuni Italiani".Continua a leggere

Greta - la bimba che Salvini ha detto essere di Bibbiano non c’entra niente con Bibbiano : Greta, la bambina di Bibbiano apparsa ieri in braccio a Matteo Salvini nel corso del raduno della Lega a Pontida, non ha nulla a che fare con l'inchiesta "Angeli e Demoni" di Bibbiano. L'indiscrezione sta circolando negli ultimi minuti dopo le polemiche per le immagini del leader del Carroccio mano nella mano con la piccola.Continua a leggere

Governo - M5s : “SottoseGretari scelti in pochi giorni e già al lavoro - non c’è tempo da perdere” : Il Movimento 5 Stelle, con un post sul blog, risponde alle accuse delle opposizioni sulle tempistiche per la nomina dei sottosegretari: "La nuova composizione di viceministri e sottosegretari è stata realizzata in pochissimi giorni, al contrario di quanto raccontato dalle opposizioni. Tutti i nuovi componenti del Governo giureranno lunedì prossimo, ma si sono già messi al lavoro. Perché non c’è tempo da perdere".Continua a leggere

Governo al completo con 42 sottoseGretari - Conte : "Il Paese attende risposte - non siamo qui contro qualcuno" : Ventuno arrivano M5s, 18 sono Dem. Completano la squadra due uomini di Leu e uno del Maie ( Movimento associativo degli Italiani all’estero). Dieci i viceministri

Governo - conferme e new entry tra i sottoseGretari del M5s : dall’aspirante governatore Cancelleri alla non rieletta Agea : Doveva essere il primo governatore del Movimento 5 stelle. Così non è stato, anche se è il candidato grillino alla presidente di una Regione che è arrivato più vicino alla vittoria. Adesso Giancarlo Cancelleri viene premiato. C’è anche il leader del M5s in Sicilia nella squadra di viceministri e sottosegretari del Governo Conte 2. Cancelleri sarà viceministro alle Infrastrutture. Grillino della prima ora è stato per due volte candidato ...

Governo - non c'è ancora la lista dei sottoseGretari : slittano le nomine? : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Colle