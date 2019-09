Camicie di forza in passerella | polemiche alla sfilata di Gucci

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Non è passata inosservata laper la spring-summer 2020 didurante la Milano Fashion Week. La presenza indi alcuni modelli con camicioni molto simili allediutilizzate negli ospedali psichiatrici ha destato scalpore e ha fatto nascere diverse. Alcuni utenti sui social network si sono chiesti se ledifacessero parte della nuova collezione della griffe fiorentina. La casa di moda ha così fatto chiarezza: “Divise, abiti da lavoro e indumenti di costrizione, inclusa la camicia di, sono stati inseriti in apertura dellaSpring Summer 2020 come la versione più estrema di un’uniforme imposta dsocietà e da coloro che la controllano. Questi abiti hanno avuto unicamente la funzione di veicolare un preciso messaggio e non faranno parte della collezione in ...

Adnkronos : Camicie di forza in passerella, bufera da Gucci - PgGrilli : Quella che voi chiamate rivoluzione, io la vedo come un’involuzione. Nel nome del cattivo gusto per attirare attenz… - paolafrancesch9 : @RaiNews lo dicevo io che ci sarebbe stata una ripresa nel settore delle camicie di forza! -