Basket | Serie A 2019-2020 | i roster | le rose e i giocatori delle 17 squadre La guida

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza a Edmonton e nella classifica finale. Francia trionfatrice assoluta - Canada di tappa : Finisce con un terzo posto l’avventura dell’Italia alle Women’s Series di Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri e Giulia Rulli hanno assicurato anche un’altra terza posizione al nostro Paese: quella della classifica generale di questa manifestazione che ha occupato sostanzialmente tutta l’estate. nella tappa di Edmonton, le azzurre hanno superato ai quarti di finale la Polonia per ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Australia vittoriosa nella tappa di Tokyo : Si conclude quella che di fatto è la penultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, anche se è contemporanea a Edmonton (dove, però, il fuso orario fa sì che sia effettivamente l’ultima): quella di Tokyo. A prendersi il successo è l’Australia. Dopo aver terminato al terzo posto per differenza punti il girone B, la formazione oceanica (Bec Cole, Keely Froling, Maddie Garrick, Alice Kunek) batte nei quarti la Romania ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti nella tappa conclusiva di Edmonton : Ci sono due tappe a concludere le Women’s Series di Basket 3×3 messe in piedi dalla FIBA per incentivare la diffusione di questa branca della pallacanestro. L’Italia partecipa a quella di Edmonton, dove è ai quarti di finale. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Arianna Zampieri hanno superato la Spagna nella pool B per 22-10 dopo aver perso contro gli Stati Uniti per 15-21, e si sono dunque messe in marcia ...

Zurich-Connect Platinum Sponsor del campionato Lega Basket Serie A : partnership zurich connect Lega Basket Serie a. Dopo il recente rinnovo della title Sponsorship della LBA Supercoppa 2019, che si svolgerà il 21 e 22 settembre a Bari, Zurich Connect conferma la collaborazione con LBA Serie A e annuncia la Platinum e statistic Sponsorship del 98° campionato LBA Serie A per la stagione 2019/2020.

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : comincia bene il weekend di Udine - entrambe le squadre italiane vanno alla seconda giornata : Si è svolta oggi la prima giornata della terzultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, che per questo weekend si sposta in Italia, a Udine, terra che tante volte ha ospitato Basket internazionale in questi anni. L’Italia si presenta con due formazioni, quella normale (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri, Giulia Rulli) e quella Under 23 (Giulia Ianezic, Valeria Trucco, Clara Rosini, Meriem Nasraoui). ...

Basket - Meo Sacchetti : "Chi gioca in Serie A deve reclamare più spazio - bisogna essere competitivi a livello internazionale" : C'è molto rammarico per una possibile impresa sfiorata nella mente dei protagonisti dell'ItalBasket ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Cina. Gli Azzurri hanno disputato ieri l'ultimo incontro della rassegna iridata riuscendo a sconfiggere inutilmente Porto Rico al supplementare e salvando la faccia dopo un bruttissimo primo tempo. Per la Nazionale italiana il prossimo appuntamento è fissato a luglio del 2020

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Canada profeta in patria a Montreal battendo gli Stati Uniti : Si conclude con la vittoria del Canada la quartultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, giocata a Montreal negli scorsi due giorni. Le canadesi sono rimaste imbattute lungo tutto il torneo, chiarendo le loro intenzioni fin dal clamoroso 22-0 con cui hanno travolto il Messico nel primo incontro. Concluso al primo posto il girone A, le nordamericane hanno atteso gli Stati Uniti, vittoriosi in un quarto di finale non chiuso ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia aggrappata ai soliti noti e panchina non all'altezza. Specchio di una Serie A invasa da stranieri : L'epilogo deludente della partita contro la Spagna, che ha escluso gli azzurri dai Mondiali 2019 di Basket, porta in dote numerose riflessioni. La sensazione è che questa generazione, seppur priva di qualche elemento come Niccolò Mell e Andrea Bargnani, abbia fallito ancora una volta. Sicuramente i vari Marco Belinelli, Danilo Gallinari e capitan Gigi Datome rimarranno nella mente degli appassionati, ma, con i numerosi fallimenti

Basket - colpo di scena in Serie A : Achille Polonara lascia la Dinamo Sassari - che prende Jamel McLean - e firma con il Baskonia : Fulmine a ciel sereno sulla scena della Serie A: poche settimane dopo aver firmato per altri due anni con la Dinamo Sassari, Achille Polonara lascia la società sarda e approda al Baskonia, dove giocherà l'Eurolega. Una sequenza di eventi inattesa, quella che ha portato l'ala-centro anche nell'orbita della Nazionale (sebbene non sia tra i 14 che si stanno giocando il posto in Cina) in terra basca

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : spiccano Francia e Spagna. L’Italia saluta la competizione : La prima giornata dell’undicesima tappa delle Women’s Series 2019 di Basket 3×3, in programma a Debrecen in questi giorni, ha visto, come al solito, le otto formazioni iscritte sfidarsi in due gironi da quattro squadre. L’Italia inserita nel gruppo B con Spagna, Ucraina e Bielorussia, non è riuscita a passare il taglio e domani non sarà protagonista della fase finale. Nel girone A, invece, la Francia ha avuto la meglio di ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : successo del Giappone Under 23 nella tappa di Xiong An : Va al Giappone Under 23 la tappa di Xiong An, in Cina, delle Women’s Series disputata tra ieri e oggi, un appuntamento riservato quasi del tutto alle nazionali asiatiche con le sole eccezioni di Nuova Zelanda e Stati Uniti, che non hanno mai avuto ruoli di primo piano. La vittoria è stata un affare a quattro, a partire dalle semifinali, tra le selezioni maggiori e Under 23 di Giappone e Cina: la formazione senior Giapponese ha perso contro ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti di finale a Bucarest con una vittoria ed una sconfitta : Si è disputata quest’oggi in quel di Bucarest (Romania) la prima giornata della nona tappa delle Women’s Series 2019, competizione internazionale itinerante di Basket 3×3 femminile. Il programma si è concluso regolarmente con lo svolgimento delle prime due partite della fase a gironi per ciascuna squadra, mentre domani si farà definitivamente sul serio con gli ultimi incontri di qualificazione seguiti poi dal tabellone finale ad ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Chicca Macchi rinnova per un'altra stagione : Chicca Macchi sarà ancora in campo nella stagione 2019-2020. La nativa di Varese scenderà in campo per il ventesimo anno in Serie A e lo farà con la maglia della Reyer Venezia, squadra nella quale è arrivata a gennaio e con la quale ha disputato 14 incontri tra campionato e playoff. Dal sito della società veneta, Macchi ha commentato il suo rinnovo "Da sette anni dico che la prossima sarà l'ultima stagione in cui gioco: stavolta potrebbe