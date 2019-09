ATS Corsa RR Turbo - Una GT da competizione per il Dragone

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il rinato marchio italiano ATS presenta una GT dedicata alle corse. Questa RR, omologata FIA classe E2SH, e quindi ammessa ai relativi campionati tra cui le serie Challenge, GT Cup, sarà in consegna dalla primavera prossima a un prezzo di listino che parte da 110.000 euro. Anche full carbon. La gran turismo del marchio delnasce su un telaio tubolare di cromo molibdeno (40 chili alla bilancia, senza roll bar) e sfoggia una carrozzeria in materiale composito, ma cè la possibilità di averla anche in fibra di carbonio, così come lalettone (bi o triplano) al posto di quello in alluminio (monoplano) di serie. Le sospensioni push-rod a triangoli sovrapposti e gli ammortizzatori (disponibili anche con la regolazione attiva) sono griffati dalla Tractive, mentre la Brembo fornisce limpianto frenante di serie a quattro pistoncini con dischi da 355 mm all anteriore e da 305 mm ...

