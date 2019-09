Il rifiuto di un padre è più doloroso di ogni altra cosa

Fonte : dilei

(Di domenica 22 settembre 2019) Chi lo ha vissuto, conosce bene ile le innumerevoli sensazioni di dolore e frustrazioni collegate al mancato amore del proprio. Il sentirti respinti dai propri genitori crea danni importanti, nel cuore e dell’anima delle persone. Questa condizione così difficile e dolorosa, diventa quasi irreversibile quando a rifiutare un figlio è il. I danni maggiori avvengono proprio durante il periodo dell’adolescenza, quando un papà rifiuta il proprio figlio, questa azione non solo lascia un vuoto affettivo immenso ma incide sullo sviluppo psicologico in età giovanile. La mancanza della figura paterna infatti provoca una vera incapacità nell’affrontare con equilibrio e lucidità quella che è la fase più delicata in assoluto della vita di ognuno di noi, l’adolescenza. Non si tratta solo della mancanza di amore o attenzione ma dell’assenza di quello che è un vero e proprio punto ...

Matteo19221 : @Arianna5422 @docmedab Che poi significa che non farà dentro un solo giorno.quello stesso giudice,se il padre avess… - fringuello : RT @ManweGwahiri: @GavinoSanna1967 Questa frattura generazionale è già a livello metastatico. Parte dalla demonizzazione del Padre e dell'a… - IvoAyrton : RT @ManweGwahiri: @GavinoSanna1967 Questa frattura generazionale è già a livello metastatico. Parte dalla demonizzazione del Padre e dell'a… -