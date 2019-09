Formula 1 | Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc | “il suo sfogo via radio? A

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta daa Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico. Lapresse Sebastiandavanti a Charles, un risultato davveronte per Mattiache centra la terza vittoria consecutiva dopo la sosta. Un risultato di cui andare fiero, come sottolineato dallo stesso team principal ai microfoni di Sky Sport F1: “bella doppietta, sono contentissimo per la squadra. Non eravamo i più veloci, con la strategia abbiamo messo in difficoltà gli altri. Le cose difficili non son mancate, ma sono comunque molto contento. Sono felice per il successo di tutta la squadra, la gestione del muretto è stata ...

