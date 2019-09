Seguono e picchiano con bastoni un ospite del centro di accoglienza | aggressione razzista

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Hanno visto camminare in strada un giovane nigeriano, sono usciti di casa e lo hanno picchiato.ad Anzio, località sul litorale a sud della Capitale. Due giovanissimi, senza motivo, hanno aggredito a bastonate in pieno giorno un migrante nei pressi della stazione. Si tratta di un 17enne e un 18enne del posto, entrambi incensurati, che sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri.Il maggiorenne è stato arrestato mentre l’altro denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso. La vittima ha riportato ferite alla testa e alla spalla giudicate guaribili in sette giorni.A quanto ricostruito dai carabinieri, i due hanno visto camminare in strada il giovane migrante e lo hanno aggredito una prima volta in un’area di parcheggio pubblica. Il nigeriano è riuscito a scappare verso la ...

