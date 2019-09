Milan-Inter 0-0 live | finisce il primo tempo

LIVE Milan-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : palo di D’Ambrosio e miracolo di Donnarumma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Contropiede del Milan con Suso che si fa 70 metri palla al piede, ma si fa contrastare il tiro da Asamoah. 38′ Per alcuni momenti della partita il Milan sembra in balia del suo avversario. 36′ Attenzione l’arbitro attende la decisione del VAR per il gol dell’Inter, fuorigioco la decisione. 34′ miracolo di Donnarumma su acrobazia di D’Ambrosio che ...

Milan-Inter - la fantastica coreografia dei rossoneri [FOTO] : E’ appena iniziato il derby della Madonnina, la tradizionale e storica sfida tra le due squadre di Milano, Inter e Milan. San Siro stracolmo e ribollente di passione e, nella speranza che lo spettacolo sia innanzitutto in campo, sono gli spalti ad offrire un fantastico colpo d’occhio. La coreografia dei supporter rossoneri, infatti, è mozzafiato. Ecco di seguito la foto. AVANTI MILAN, AL DIAVOLO LA FEDE #milaninter ...

Milan – Inter - le scelte di Giampaolo e Conte - le formazioni ufficiali : Queste le formazioni ufficiali del derby fra Milan ed Inter. Le scelte di Conte e Giampaolo. Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Duarte, Gabbia, Hernandez, Bennacer, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Castillejo, Borini, Rebic. Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, ...

LIVE Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : sorpresa nel Milan nell’undici iniziale - Conte con Barella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Leao messo subito dentro da Giampaolo, agirà da punta sinistra esterna con licenza di accentrarsi accanto a Piatek. 20.08 Ecco le formazioni ufficiali: Milan: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo. INTER: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, ...

