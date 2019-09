Luisa Spagnoli porta in passerella la forza delle donne

Luisa Spagnoli - il futuro è adesso : Luisa Spagnoli sfila a Milano durante la Settimana della Moda per la Primavera/Estate 2020 con una collezione raffinata, fresca, attuale. E mentre nell’head-quarter di Perugia si definiscono gli ultimi dettagli dello show, Vanity Fair incontra Nicoletta Spagnoli, alla guida del brand fondato dalla bisnonna Luisa nel 1928. In un dialogo schietto e appassionato l’imprenditrice racconta i valori, le sfide e gli orizzonti di un marchio pensato per ...