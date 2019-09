LIVE Chamizo-Sidakov | Finale Mondiali lotta 2019 in DIRETTA | il russo si conferma ai

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 0’00” Vince, che sicampione iridato. Medaglia d’argento per Frank. 0’14” Altra presa diche va sul 5-2. 1’50” Presa di, che torna a condurre per 3-2. 2’21” Presa per, che passa a condurre 2-1! 3’00” Alla pausa è 1-0 per il. 3’32” Punto per, per passività di. 14.52 Sale sulla materassina Frank! 14.50 Sta per arrivare il momento di Frankcontro ilZaurbek, oro iridato in carica. 14.49 Burroughs vince per superiorità per 10-0. 14.47 Sale 6-0 lo statunitense. 14.45 Subito avanti per 4-0 Burroughs. 14.42 Secondaper il bronzo: Mao ...

zazoomblog : LIVE Chamizo-Sidakov Finale Mondiali lotta 2019 in DIRETTA: Spartacus insegue la corona iridata - #Chamizo-Sidakov… - zazoomnews : LIVE Chamizo-Sidakov Finale Mondiali lotta 2019 in DIRETTA: Spartacus insegue la corona iridata - #Chamizo-Sidakov… - zazoomnews : LIVE Lotta Mondiali 2019 in DIRETTA: Frank Chamizo va in FINALE! Carta olimpica per l’Italia nei -74 kg dello stie… -