Jova arriva a Linate

Jova Beach Party a Linate - in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti : ecco come arrivare all’aeroporto - i parcheggi e gli orari dei mezzi : È arrivato l’autunno e, con lui, la grande festa finale di Jovanotti che dopo aver fatto cantare e ballare le spiagge di tutta Italia ed essere salito fin in montagna, a Plan de Corones, chiude il suo Jova Beach Party in città, a Milano. Anzi, per essere precisi, la location è ancora più particolare: si tratta dell’aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Sabato 21 settembre, per la prima volta, lo scalo si ...

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ultimi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

Jovanotti a Praia A Mare - il Jova Beach Party arriva in Calabria : scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti a Praia A Mare, Cosenza. Il Jova Beach Party approda in Calabria; l'appuntamento è alla Dino Beach Area domani sera, mercoledì 7 agosto 2019. Continua per tutto il mese di agosto il tour di Jovanotti lungo le spiagge italiane che si chiuderà con un evento speciale all'aeroporto di Milano Linate nell'ultimo giorno d'estate. Lo spettacolo è in programma per sabato 21 settembre e i biglietti sono già disponibili in prevendita su ...