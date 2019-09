Giusy Ferreri | zero crisi col compagno e come gestisce la figlia in tour

Amici Celebrities - la prima puntata : J-Ax e Giusy Ferreri saranno gli ospiti : Venerdì 20 settembre 2019, si svolgerà la registrazione della prima puntata di Amici Celebrities, come già sappiamo, la versione vip di Amici, il talent show di Maria De Filippi.La prima puntata andrà in onda sabato 21 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5 e sarà condotta da Maria De Filippi.prosegui la letturaAmici Celebrities, la prima puntata: J-Ax e Giusy Ferreri saranno gli ospiti pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2019 00:16.

Amici Celebrities : Giusy Ferreri e J-Ax ospiti della prima puntata : Giusy Ferreri Mancano pochi giorni all’esordio di Amici Celebrities, il nuovo talent per vip di Canale 5 in onda da sabato 21 settembre 2019 in prima serata. Dopo l’annuncio del cast, ecco i nomi degli ospiti che affiancheranno i 12 concorrenti durante gli appuntamenti previsti. Nella prima puntata interverranno Giusy Ferreri e J-Ax. Come riporta Sorrisi, Giusy e J-Ax prenderanno così parte al debutto dello show, che ricorderà nel ...

Giusy Ferreri - incidente hot : pubblica una foto - ma ecco cosa si vede (boom!) : Con i brani Amore e Capoerira e Jambo (realizzati con Takagi e Ketra), Giusy Ferreri è diventata l’icona indiscussa dei tormentoni estivi. La cantante ha in serbo per i suoi fan una bella sorpresa per questo autunno. Come ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni è in arrivo un nuovo brano che uscirà proprio nel periodo autunnale. “In autunno presenterò un nuovo brano con un’atmosfera magica. In una mia canzone, Piove, cantavo: ‘C’è estate in ogni ...

Giusy Ferreri dopo il successo - sopresa in autunno : “Lo amo molto” : La sorpresa di Giusy Ferreri ai suoi fan: di cosa si tratta? Giusy Ferreri non si ferma mai! dopo il tour – che l’ha portata in giro per tutta Italia – già pensa al futuro, precisamente all’autunno: ha in serbo una grande sorpresa per tutti i suoi fan. Cosa sta nascondendo la cantante di Jambo? […] L'articolo Giusy Ferreri dopo il successo, sopresa in autunno: “Lo amo molto” proviene da Gossip e Tv.

Giusy Ferreri - Takagi e Ketra/ 'Jambo' e 'Amore e Capoeira' per chiudere l'estate : Giusy Ferreri, Battiti Live Compilation: Jambo già consacrato come tormentone estivo di quest'anno, altro successo per i due producer Takagi e Ketra

Jambo trionfa in radio - il singolo di Takagi&Ketra con OMI e Giusy Ferreri domina la classifica : Jambo trionfa in radio: è il brano più trasmesso della settimana in Italia. Il nuovo singolo estivo di Takagi&Ketra con OMI e Giusy Ferreri è al primo posto della classifica Airplay. OM aveva partecipato al party di lancio, in Sardegna: vi avevamo anticipato che il brano avrebbe dominato l'estate con tutte le carte in regola per farsi ricordare tra le hit del periodo caldo del 2019. Jambo ha scalato le classifiche nelle ultime settimane e ...

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - Giusy Ferreri ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: Vi capita mai di ripensare a quanti eravamo? Quanti eravamo ad aspettare la mezzanotte la vigilia di Natale, lì intorno al tavolo agghindato a festa. Quanti eravamo d’estate. D’estate sotto l’ombrellone, quando dovevano passare più di tre ore dal pranzo, prima di potere fare il bagno. Un’altra storia che l’infanzia ci insegna e ci lascia addosso è quella di un tempo ...