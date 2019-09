Emanuele Filiberto a Verissimo | “Sanremo era scritto a tavolino”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 21 settembre 2019)fa una clamorosa rivelazione su Sanremo E’ appena terminata una nuova puntata di. Tanti gli ospiti intervistati da Silvia Toffanin, tra i quali anchedi Savoia, il quale da staserà sarà impegnato come concorrente ad Amici Celebrities. E in questa lunga chiacchierata ha fatto una clamorosa rivelazione sul Festival di Sanremo che ha lasciato Silvia Toffanin davvero attonita. Cosa ha detto? Parlando della sua esperienza come cantante in gara insieme a Pupo, ha dichiarato senza indugio alcuno: “Sanremo eraa tavolino…Era debole e avevano bisogno di uno o due personaggi che potessero fare la differenza nel bene o nel male…Mi invitò proprio l’allora Direttore di Rai1…” Parole che ovviamente hanno spiazzato tutti sui social e che sicuramente faranno molto parlare anche nei prossimi ...

