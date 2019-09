Sicurezza | Conte dà una prima risposta ai poliziotti

Sicurezza : Conte - ‘è al centro agenda governo’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “La Sicurezza dei cittadini e l’attenzione per le donne e gli uomini che la garantiscono è al centro dell’agenda di governo. L’impegno condiviso è quello di esercitare la delega per Difesa e Sicurezza e assumere le iniziative per finanziare gli straordinari per le Forze di polizia”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la riunione di questa ...

Rider - indagine conoscitiva della procura di Milano su Sicurezza e igiene contenitori : Verifica di eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e quella pubblica sulle strade e verifica dei profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori per i cibi che vengono utilizzati. La procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul settore dei Rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. L’indagine, che sta anche monitorando gli incidenti stradali, è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana ...

Facebook - nuove regole per gli utenti : focus su contenuti autentici - Sicurezza e privacy : Autenticità dei contenuti, sicurezza, privacy e dignità delle persone. Sono i quattro “valori” che Facebook ha deciso di mettere in campo per aggiornare le proprie regole e dire a tutti gli utenti del mondo cosa possono o non possono fare sulla piattaforma. La comunicazione arriva a pochi giorni dalla chiusura, in Italia, dei profili di Casapound e Forza Nuova: una decisione che ha generato dibattiti all’interno ...

Conte : modificare Dublino e dl SicurezzaSalvini : "Ricattuccio - voi siete minoranza" : Scintille in Aula tra ex vicepremier e premier. Il leghista attacca: "Chi non vuole il voto non ha la coscienza a posto" e chiama il premier "Conte-Monti". Il presidente del Consiglio: "Per chi voleva pieni poteri gli amici di ieri sono nemici di oggi. Tanti i voltafaccia da spiegare"

Salvini : "Stop dl Sicurezza? Ricattuccio" Conte : "Voltafaccia ancora da spiegare" : Il capogruppo del Carroccio, Romeo, avvisa: "Far dimettere i nostri presidenti di commissione per favorire la nuova maggioranza? "Neanche per sogno. Li facciamo impazzire fino all'ultimo".

Conte Bis - i primi passi del nuovo governo fra lavoro - Sicurezza e sobrietà : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseEconomia e sicurezza sono i primi due punti sui quali agirà il governo Conte, che ha avuto la fiducia alla Camera e si ...

Europa - tasse - Sicurezza : le parole del Conte-bis : Un’ora e mezza di discorso. Il premier assicura che i decreti sicurezza tanto cari a Salvini saranno riscritti

Conte alla Camera : "Cambiare patto di stabilità" | "Rivedremo il dl Sicurezza" : Il premier - tra le Contestazioni dell'opposizione che chiede elezioni - ha illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Fiducia al governo - Conte : «Nuova legge elettorale e revisione del dl Sicurezza». La Lega : «Venduto» : E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi un green new deal per lo sviluppo sostenibile». «Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi». FdI e Lega in piazza, Salvini: «Se salta Quota 100 non li facciamo più uscire dal palazzo»

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Basta proclami - saremo miti. Rivedere i decreti Sicurezza» : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Rivedremo i decreti Sicurezza». L'opposizione : «Conte smemorato» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

