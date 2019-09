Onore a Bersani

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Penso che, persona cui mi legano stima e amicizia, oggi non avrebbe difficoltà a riconoscere che è stato un errore dare vita a un’esperienza politica minoritaria quale quella di Leu e di Articolo 1, associandosi a Fratoianni, che, da subito, lealmente, dichiarò la sua programmatica contrarietà a partecipare a un centrosinistra il quale, inesorabilmente, presupponeva un rapporto politico-elettorale con il Pd. Il profilo personale e politico dinotoriamente corrisponde a quello di una sinistra di governo, non minoritaria, pragmatica e non ideologica, e dunque, per definizione, partecipe di un campo democratico largo e inclusivo. La sua radice emiliana, la sua biografia politica – presidente di Regione, stimato ministro di governi riformisti ed europeisti, uomo delle liberalizzazioni – sono, al riguardo, inequivocabili. Altra ...

