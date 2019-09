Meloni:opposizione a governo di abusivi

L'"responsabile" annunciata da FI? "Lo vedremo nei fatti: qualora fosse un modo per aiutare il, mi farebbe irritare", dice Giorgia, leader di FdI, inaugurando la festa del partito, Atreju 2019, a Roma. "Noi di Fratelli d'Italia siamo gli unici a restare nel centrodestra: io sono per rilanciare la coalizione, ma stavolta con regole valide per tutti", sottolinea. Un incontro con Berlusconi e Salvini? "La prossima settimana". Poi assicura: "Faremoa undi",(Di venerdì 20 settembre 2019)