Maria De Filippi a Emma Marrone | «Non avere paura di niente»

Emma Marrone annuncia pausa per problemi di salute - Maria De Filippi : ‘Non avere paura di nulla’ : “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima“. Sui profili social di Amici compare un messaggio che Maria De Filippi indirizza a Emma Marrone, la quale la mattina del 20 settembre comunica ai fan uno stop momentaneo per risolvere questioni legate alla sua salute. Il legame tra la conduttrice e la cantante, lanciata nel 2010 proprio dal talent di Canale 5, è sempre stato molto forte e ...

