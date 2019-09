L' accusa del pm contro i carabinieri nel caso Cucchi | Primo processo fu kafkiano

Caso Cucchi - l'accusa del pm Musarò : "Primo processo kafkiano - fu scientifico depistaggio" : Giovanna Pavesi Nella requisitoria, pm Musarò ha ricostruito tutti i passaggi della storia giudiziaria della morte del geometra 31enne: "Non possiamo fare finta che, quella notte, non sia successo niente e non capire che si stava giocando una partita truccata" "Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo ...

Donald Trump ha detto che aumenterà le sanzioni contro l’Iran - accusandolo di essere l’autore dell’attacco in Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di applicare nuove sanzioni contro l’Iran dopo che l’Arabia Saudita ha accusato il Paese di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Trump ha annunciato la

Petrolio - l’Arabia Saudita mostra i droni e i missili dell’attacco di sabato e accusa l’Iran : Oggi gli Usa hanno annunciato sanzioni più severe. Intanto l'Agenzia internazionale dell'energia esclude che serva ricorrere alle riserve di emergenza

Diego Sozzani - la Camera decide sugli arresti domiciliari : l’accusa è finanziamento illecito. Lui : “Sussistenza del fumus persecutionis” : E’ cominciata in aula alla Camera l’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione degli arresti domiciliari per Diego Sozzani, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito dei partiti. Nelle ...

Rosy Abate 2 anteprima : il figlio di Rosalia accusato della morte di Nadia : Nella giornata del 18 settembre tornerà in onda la fortunatissima serie "Rosy Abate: la Regina di Palermo", lo spinoff della serie originale "Squadra Antimafia: Palermo Oggi". Nella seconda stagione vedremo le nuove avventure della mafiosa Rosalia e il modo in cui cercherà di redimere suo figlio dalla Malavita. La prima serie fu trasmessa a partire dal 12 novembre 2017 ottenendo subito il consenso del pubblico di Canale 5 che portò la Mediaset ...

Tommaso Paradiso - scoppia la guerra con i TheGiornalisti : l'accusa pesantissima della band : Terzo round fra quel che resta dei TheGiornalisti contro Tommaso Paradiso. Dopo l'annuncio a sorpresa dello scioglimento da parte del frontman della band indie e la risposta al vetriolo del chitarrista, Marco Rissa torna a parlare su una nuova story di Instagram denunciando: "Ci hanno tolto le passw

Un Passo dal Cielo 5 - anticipazioni 2^ puntata : Francesco accusato per delitto : Il 12 settembre scorso ha preso il via su Rai 1 la quinta stagione della fiction di successo Un Passo dal Cielo, con protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della forestale Francesco Neri e con il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), l'etologa Emma Giorgi (Pilar Fogliati), la fidanzata del commissario Eva (Rocio Munoz Morales). La prima puntata ha riscosso un grande successo, raccogliendo il consenso di oltre 4 milioni di ...

Che cos’è il Tempio delle Tigri buddista in Thailandia sotto accusa per i felini morti : Da anni al centro dell'attenzione mediatica, il Tempio delle Tigri in Thailandia è un luogo abitato da monaci buddisti che sin dalla sua fondazione ha attirato diverse polemiche per l'uso "turistico" che si faceva delle Tigri, animali che per i buddisti rappresentano la forza spirituale. Tre anni fa furono trovati 40 cuccioli di tigre congelati e morti da anni.Continua a leggere

47 persone accusate di avere fatto parte del gruppo terroristico basco ETA hanno patteggiato : Lunedì 47 persone accusate di avere fatto parte di ETA, gruppo terrorista e separatista dei Paesi Baschi oggi dissolto, hanno patteggiato durante il processo in corso contro di loro all’Audiencia Nacional, alto tribunale spagnolo con sede a Madrid. L’udienza è durata solo

La lettera del 20enne americano accusato dell'omicidio Cerciello alla madre : "Cara mamma, voglio scusarmi ancora per la rissa che ho scatenato... mi pento veramente di quello che ho detto e per il modo in cui mi sono comportato nei tuoi confronti". Lo ha scritto tempo fa alla madre, Gabriel Natale Hjorth, il 20enne statunitense accusato, in concorso con il connazionale Finningan Lee Elder, dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il ragazzo aveva scritto la lettera alla mamma dopo che ...

Torino - arrestati 12 capi ultrà della Juventus accusati di estorsioni e violenza privata : Dalle prime ore di questa mattina è in corso a Torino, e in altre province italiane, una vasta operazione di polizia, che ha portato fino ad ora all'arresto di ben 12 persone, tutte appartenenti a vari gruppi ultrà della Juventus. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia devono rispondere di reati gravissimi, come estorsioni e violenza privata. L'inchiesta in questione è partita ...

Juventus - il blitz della Digos : arrestati 12 capi ultrà. accusa : estorsione al club e violenza privata : estorsione ai danni della Juventus: con questa Accusa sono finiti in manette 12 capi-ultrà bianconeri. Il blitz della Polizia di Stato di Torino, coordinata dal gruppo criminalità organizzata della locale Procura della Repubblica, nell'ambito dell'operazione denominata Last Banner, la Digos di Torin

Sparisce un Rolex in paese : sotto accusa l’ex comandante della stazione carabinieri : Il caso a Monforte. Secondo la Procura di Asti, che ha chiesto il rinvio a giudizio, il maresciallo Atanasio Arena si sarebbe appropriato dell’orologio e di una macchina fotografica appartenenti a un americano morto suicida

Arrestato il pizzaiolo del Papa. L'accusa è di truffa agli anziani : L'uomo che, da pizzaiolo, aveva regalato una caratteristica pizza al Papa nel 2015, è stato Arrestato a Torino. L'accusa è di truffa seriale. Era balzato agli onori delle cronache in quanto pizzaiolo, ma ora Vincenzo Cacialli, detto "Enzo", è finito sui quotidiani italiani per un'altra ragione: truffe ai danni degli anziani. Un'attività che, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha messo in campo con una certa continuità.\\ Il calore con cui ...