La notte del Getsemani

Cremona - rapporto in piena notte su una panchina del parco : denunciata una coppia : Una scena a dir poco insolita si è presentata nella notte tra il 17 e il 18 settembre davanti ai residenti e ai passanti attoniti a Cremona, precisamente in Piazza Roma, dove in un'area attrezzata per bambini, una coppia di professionisti 48enni, lui artigiano, lei insegnante, hanno pensato di dare spettacolo scambiandosi "coccole" abbastanza spinte. La scena non è passata inosservata e chi si è trovato ad assistere a ciò non ha esitato a ...

Torna a Pisa “BRIGHT – La notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” : Saranno presentate martedì 24 settembre, alle ore 12 in Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 43), le iniziative Pisane di “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” che si terrà venerdì 27 settembre coinvolgendo tutta la città. L’iniziativa è promossa da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO Virgo e Scuola IMT Alti Studi ...

Impazzisce l’impianto audio del nuovo stadio : mette per tutta la notte i Rammstein al massimo del volume : “Deutschland, mein Herz in Flammen Will dich lieben und verdammen Deutschland” (“Germania, il mio cuore in fiamme. Non voglio mai lasciarti”). Non è il nuovo coro da stadio intonato dai tifosi tedeschi ma il ritornello di “Deutschland” la nuova canzone dei Rammstein, gruppo metal di Berlino, che gli abitanti di Budapest conoscono ormai a memoria dopo che, per un guasto tecnico, l’impianto audio del nuovo ...

Torna la notte Bianca della Ricerca - tante attività INFN : Centinaia di eventi in tutta Italia, 9 progetti nazionali, più di 100 città coinvolte, migliaia di Ricercatori e tanta curiosità: sono questi gli ingredienti principali della Notte Europea dei Ricercatori che anche quest’anno Torna l’ultimo venerdì di settembre, il 27. Promossa per la prima volta nel 2005 dalla Commissione Europea, la “Notte Bianca” della Ricerca è diventata ormai un appuntamento atteso dal pubblico, e rappresenta un’importante ...

Torna la notte bianca della ricerca : Torna venerdì 27 settembre la notte bianca della ricerca – Al via, la notte Europea dei ricercatori 2019. Da venerdi 27 settembre quasi tutto il territorio italiano, con più di 100 città coinvolte, ospiterà centinaia di eventi, 9 progetti nazionali e migliaia di ricercatori, oltre ad un vasto pubblico appassionato. Alla manifestazione, presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al MIUR, Ministero dell’Istruzione, ...

Principesse Ricercatrici per il lancio della notte Europea dei Ricercatori : Largo alle Principesse. Saranno loro, quattro Principesse Ricercatrici, a dare il via alla Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori #BEES di Frascati Scienza. Sabato 21 settembre, all’interno dell’ex Cartiera Latina al Parco dell’Appia Antica di Roma (via Appia Antica 42), l’evento di lancio ‘Scienza da favola‘ sarà un pomeriggio dedicato all’esplorazione di alcuni ‘regni’ ...

“Il “Ciro” del Mondo e il ruggito del Re Leone. Per una notte siamo noi i campioni…” : “Il “Ciro” del Mondo e il ruggito del Re Leone. Per una notte siamo noi i campioni…”. Il commento della SSC Napoli per la vittoria contro i Reds “Il “Ciro” del Mondo e il ruggito del Re Leone. Per una notte siamo noi i campioni…”. Il commento della SSC Napoli per la vittoria contro i Reds arrivata nei minuti finali e dopo una partita combattuta tra le due compagini. La squadra di ...

Principe Andrea - la rivelazione di Courtney Love : “Il figlio della regina Elisabetta venne da me per una notte di sesso” : “Il Principe Andrea è venuto da me per una notte di sesso“. È questa l’accusa lanciata da Courtney Love, moglie del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, in un’intervista al tabloid britannico Sun rivelando nuove indiscrezioni che riguardano il Duca di York, terzogenito della regina Elisabetta, già coinvolto nell’inchiesta per abusi sessuali del miliardario morto suicida in carcere Jeffrey Epstein, suo amico. ...

Moby Prince - c’è un nuovo video amatoriale della notte del disastro : le immagini registrate dalle colline alle spalle di Livorno : A 28 anni dalla strage del Moby Prince la Procura di Livorno è entrata in possesso di un video amatoriale inedito che mostra i primi momenti dell’incendio successivo alla collisione tra il traghetto dell’allora compagnia Navarma (oggi Moby) e la petroliera Agip Abruzzo, armata da una società di Stato, che a poche miglia dal lungomare di Livorno causò la morte di 140 persone a bordo della nave passeggeri. Il video amatoriale riprende 107 secondi ...

Sicilia - torna la maxi mancia della Regione : 29 milioni di euro a teatri - sagre e musei del vino. Micciché : “Legge da approvare anche di notte” : La chiamavano “Tabella H”. Un elenco di finanziamenti, contributi e prebende concessi a pioggia, in occasione delle leggi Finanziarie in Sicilia. Formalmente eliminata, a poco a poco è tornata, facendo capolino anche nell’ultimo disegno di legge affrontato dall’Assemblea regionale: un collegato alla legge di stabilità che destina soldi un po’ per tutto: gare automobilistiche e teatri, nuovi musei e istituti religiosi. Una legge da 29 milioni che ...

Temptation Island Vip - Er Faina non regge. ?Falò immediato nel cuore della notte : Nuove anticipazioni in vista della seconda puntata del reality dei sentimenti. Damiano Coccia ha chiesto un falò di confronto immediato nel cuore della notte, lasciando la fidanzata Sharon nello sconforto.\\ Il lunedì è tempo di confronti a Temptation Island Vip e pare proprio che, nella puntata in onda questa sera, di faccia a faccia ce ne sarà uno fondamentale. Damiano Coccia "Er Faina" e Sharon Macrì potrebbero, infatti, abbandonare il ...

Gm - scattato a mezzanotte il primo grande sciopero in 12 anni su salari - benefit e sicurezza del lavoro : La “fermata” a oltranza - che ha coinvolto da oggi oltre 49.000 dipendenti in 31 impianti su scala nazionale — è cominciata domenica notte dopo che era stata autorizzata la mattina stessa dai vertici sindacali.

Pesaro - aggredisce la moglie nel cuore della notte : arrestato 49enne : L'uomo, furioso dopo aver letto alcuni messaggi, ha raggiunto la moglie nella stanza dove la donna dormiva con i figli e l'ha aggredita, fratturandole il naso. Non si tratta del primo episodio di violenza. Arriva da Pesaro la notizia dell'ennesimo caso di violenza avvenuto fra le mura domestiche. Stavolta la vittima è una 47enne, presa a pugni in faccia dal marito e corsa in strada insieme ai figli per cercare aiuto.\\L'episodio all'una della ...

Io e Te di notte - anticipazioni e diretta della prima puntata di sabato 14 settembre 2019 : Io e Te, il talk show dell'estate di Rai 1, torna in onda col pigiama. Da oggi, 14 settembre 2019, Io e Te di Notte terrà compagnia al pubblico della seconda serata dell'Ammiraglia per tredici puntate. A partire dalle 23.50, diviso in due parti dall'edizione della Notte del Tg1, il programma riprende da dove si è concluso, accogliendo ospiti che si confesseranno davanti alle telecamere tra aneddoti, memorie e canzoni. Blogo seguirà in diretta ...