Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Sette consigli regionali hanno attivato leper arrivare alla richiesta di unabrogativo in materiafinalizzato a ritornare ad un sistemarealmente maggioritario, che tradotto in parole semplici significa che chi vince governa e chi perde va all’opposizione, escludendo giochini di palazzo finalizzati a nascite di esecutivi che non rispettano la volontà del popolo”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto, vice presidente del Senato. “è bastato solo parlare di proporzionale – afferma l’esponente del Carroccio – per vedere nascere o proliferare partiti e partitini modello prima Repubblica e per tornare ad avere un pentapartito al Governo: assolutamente non se ne parla, perché quell’esperienza l’abbiamo già visita sulla nostra pelle con tutti ...

TV7Benevento : L.elettorale: Calderoli, 'al via procedure per referendum in 7 Regioni'... - laleggepertutti : L.elettorale: Calderoli, 'al via procedure per referendum in 7 Regioni' - - RobertoSignore7 : RT @StefanoCeccanti: Perché è inammissibile il quesito Calderoli sulla legge elettorale In questi giorni e fino al 30 settembre (termine d… -