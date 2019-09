Ettore | un caffè con | su Rai 2 un talk branded con Michele Dalai

Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) Dopo le ricette in cucina con Cracco, arrivano le chiacchiere alcon: Rai 2 propone un altrocontent,, uncon, questa volta destinato alla seconda serata e in formashow che debutta questa sera, venerdì 20 settembre, con Max Giusti ospite. Tocca proprio all'attore e conduttore inaugurare il ciclo di sei puntate, raccontandosi attraverso un'icona del cinema e una sua fonte di ispirazione come Alberto Sordi.Parlavamo dicontent: questa volta, infatti, il via al racconto lo dà un caffé preparato con una macchina De' Longhi. Il programma è prodotto da De’Longhi by Zerostories, in collaborazione con Rai Pubblicità. Come si legge nella presentazione del"si tratta di un programma finanziato da un’azienda che inserisce il proprio prodotto in modo armonico all’interno della sceneggiatura. Rai sovraintende a tutto il processo produttivo e ...

