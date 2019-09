Chi l' ha visto | trovato in Francia il corpo smembrato di Vittorio Baruffo | sospetti sulla

Maria De Filippi domina “telemercato” : ma non sempre i personaggi che “compra” hanno spazio. Chi ha più visto Natalia Titova? : La visione strategica di Beppe Marotta, la forza economica di Fabio Paratici, l’istinto di Cristiano Giuntoli: Maria De Filippi è la vera regina del mercato. O meglio del telemercato. A differenza dei direttori sportivi di Inter, Juventus e Napoli, la signora di Canale 5 veste i panni di presidente, direttore sportivo e allenatore in campo della sua Fascino. Guizzo, trattative, capacità di rafforzare il proprio gruppo e, se possibile, ...

Come rimorChiare con «E.R.» senza averlo mai visto : Beverly Hills 90210 non l'ho mai vista, non la so, non ho fatto pace con il mio lato femminile Come gli uomini evoluti, quindi a me delle vicende finto realistiche di un manipolo di teen upperclass americani mediamente coatti non me ne frega niente. Beverly Hills 90210 rimane per me un'apostrofo rosa tra Magnum P.I. e I Soprano. Tanto alla Maniaca non gliene frega niente di Beverly Hills, è troppo mainstream per lei, e se vi ...

Ex Miss Campania precipitata dal balcone - la famiglia a Chi l'ha visto : "Il marito la picChiava. Non è stato suicidio" : “Mia figlia non può essersi suicidata. Era piena di vita. Il marito era violento con lei”. A raccontarlo ai microfoni di “Chi l’ha visto” è la mamma di Annamaria Sorrentino, l’ex Miss Campania affetta da sordità morta dopo essere precipitata dal balcone il 16 agosto scorso, mentre era in vacanza col marito in Calabria. Proprio sul coniuge, fin da subito, gli inquirenti hanno fatto ricadere ...

Chiariello : “Non ci esaltiamo - ho visto un Napoli non perfetto ma con grandi margini di miglioramento” : Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo editoriale sul Napoli: “E’ evidente che la gente si esalti per la vittoria del 2-0, ma sono le stesse che si deprimono per poco. Ieri ho visto una squadra non perfetta ma con grandi margini di crescita. Il Napoli ha dimostrato di avere una squadra profonda, cattiva e determinata che ha giocato alla pari in termini di mentalità contro la squadra più forte ...

Chi l'ha visto? Stasera la seconda puntata su Rai3 : I temi di Stasera saranno il caso di Angela Lucanto, lo scandalo di Bibbiano e il giallo della morte di Annamaria Sorrentino.

Iran - Rohani ancora senza visto per gli Usa : a risChio presenza all’Assemblea generale Onu : Per ora è solo un ritardo, ma potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico. Gli Stati Uniti non hanno ancora emesso i visti per permettere al presidente Iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riferisce l’agenzia statale Iraniana Irna, secondo cui il governo di Teheran ...

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli tuona : “Non bisogna offendere…” : Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? “Non si devono offendere i familiari degli scomparsi” Si è raccontata con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TeleSette Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto ormai da quindici anni. E nell’intervista in questione la giornalista ha parlato del suo rapporto con i social, definendosi una persona “asocial”, ma ...

Islam - 6 anni - ultima vittima in Siria : due ocChi bellissimi che han visto solo guerra e distruzione : Islam al Sdair, una bimba Siriana di 6 anni, non si era mai separata dalla sorella gemella, Rahim. Venerdì scorso è stata uccisa da un colpo di artiglieria nella sua casa a Maaret al-Numan, nella provincia nord-occidentale di Idlib. Per scappare dalla violenza, le famiglie di sfollati cercano riparo dove possono: in un autobus fuori uso o ricavando un giaciglio dentro una caverna. Intanto Assad ha firmato un’amnistia generale, un’ultima offerta ...

Beppe Convertini in lacrime a Vieni da Me ricorda il padre scomparso : “La malattia è stata dura - l’ho visto perdere 50 Chili” : Il pianto in ricordo della morte del padre e di fronte ad una tenera lettera della madre. Il segno della croce prima di andare in onda. La carriera da modello tamarro con capelli lunghi e pizzetto quando ancora era ragazzo. Beppe Convertini apre il suo cuore e si racconta a Vieni da Me. Ospite del salotto di Caterina Balivo, il 48enne attore e conduttore televisivo pugliese si è prestato ad un lungo incontro sul filo del ricordo personale e ...

Cristiano Ronaldo - lacrime in tv : mio padre non ha visto Chi sono diventato : Il fuoriclasse bianconero ha ceduto all’emozione durante un’intervista per una tv inglese. Sull’accusa di stupro: «Ho cambiato canale, ero in imbarazzo per i miei figli»

"Ho visto morire tanta gente - donne violentate. Chi non pagava veniva ripetutamente picChiato e torturato" : La Dda di Palermo ha disposto il fermo a Messina di tre persone accusate di sequestro di persona, tratta di esseri umani e tortura. Avrebbero trattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l’Italia. I migranti hanno raccontato di essere stati torturati, picchiati e di aver visto morire compagni di prigionia.I tre gestivano per conto di una organizzazione criminale un campo di prigionia a Zawyia, in ...

"Ho visto le manine lasciare la presa. E allora mi sono buttato. Non Chiamatemi eroe" : “Noi abbiamo un vero e proprio angelo in famiglia. Lo sappiamo da sempre e oggi ne abbiamo avuta un’ulteriore conferma”. Miguel Angel Vargas parla orgoglioso del figlio Angel, il giovane originario dell’Argentina che nel lodigiano, a Casalmaiocco, ha salvato la vita a un bimbo che stava precipitando dal balcone di casa. Il ragazzo, però, non vuole essere chiamato eroe, e intervistato dal Corriere della sera ...

Marina La Rosa ha rivisto vecChi concorrenti del Gf : il ricordo di Pietro : Marina La Rosa dopo l’Isola dei famosi ricorda la prima edizione del Grande Fratello Abbiamo seguito Marina La Rosa all’Isola dei famosi quest’anno, ma per molti rimarrà sempre Marina del Grande Fratello. La prima edizione, la novità, quella che non verrà mai dimenticata, né dal pubblico né dai concorrenti. Proprio tra questi ultimi si è […] L'articolo Marina La Rosa ha rivisto vecchi concorrenti del Gf: il ricordo di ...

Mai visto l’ex marito di Gemma Galgani? La dama è stata sposata con ‘lui’ : ecco Chi è : Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Ex fidanzata di Giorgio Manetti e di Marco Firpo e rivale di Tina Cipollari, Gemma è la dama perennemente in cerca dell’amore. Così il pubblico di Canale Cinque ha imparato a conoscerla. A Torino ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, fin da giovane, dopo essersi diplomata al liceo artistico. Direttrice e ideatrice del Fiore all’occhiello al Teatro Alfieri ...