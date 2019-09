Zio e nipoti in auto contro un tir | terribile incidente sulla Telesina | due morti

Amalia Ercoli Finzi : "Per amore dei nipoti salto gli incontri internaZionali. Preparo torte per ogni compleanno" : “Per i miei nipoti mando all’aria anche gli incontri internazionali”. Parola di Amalia Ercoli Finzi, prima donna ad essersi laureata in Ingegneria aeronautica in Italia. La famosa scienziata, in un’intervista con il Corriere della Sera, parla del suo lavoro, della sua grande famiglia e di come, all’età di 82 anni, riesca ad incastrare carriera e vita privata.“Sono sempre impegnata, ma se ...