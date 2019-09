Svolta in Iran | incubo finito | le donne possono entrare allo stadio

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019), anche se qualcuno c’ha rimesso le penne.in, lepresto potranno assistere dal vivo alle partite di calcio. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sport di Teheran, Masoud Soltanifar, successivamente alla nota del presidente della Fifa Gianni Infantino. che invitava la Federcalcioiana a dare seguito ai ripetuti appelli contro una situazione definita inaccettabile. “La nostra posizione è ferma e chiara. Alledeve essere permesso dinegli stadi di calcio in. La Fifa si aspetta sviluppi positivi a partire dal prossimo match casalingo dell’ad ottobre”. Le parole di Infantino. Risposta positiva da Teheran: “E’ stato preparato tutto il necessario affinché le, inizialmente solo per le partite internazionali, possanonegli stadi di calcio”, ha detto Soltanifar.L'articolo ...

