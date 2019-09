Stromboli : Ingv - ‘Non si escludono esplosioni di maggiore intensità’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – “Non è possibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell’ordinario eo emissioni laviche. Nel caso in cui si verificassero fenomeni piovosi di forte intensità non è possibile escludere la formazione di lahars in seguito alla rimobilizzazione dei depositi piroclastici dei parossismi del 3 luglio e del 28 agosto 2019”. E’ quanto si legge sul bollettino ...

Stromboli - l’INGV lancia l’allarme : “C’è attività persistente - possibili altre esplosioni” : Un’attività persistente di tipo Stromboliano di intensità ordinaria e discontinua che rende impossibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell’ordinario e emissioni laviche. E’ quanto afferma il bollettino odierno dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in riferimento alla pericolosità dello Stromboli. L’Ingv sottolinea che “le intrinseche e peculiari ...

Esplosione Stromboli - l’INGV : “Cessato il trabocco lavico - ma resta l’emergenza” : “A Stromboli è cessato il trabocco lavico e il campo si presenta fermo e in graduale raffreddamento”. L’ha accertato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, nel corso dell’ultimo sorvolo effettuato e tramite l’analisi delle immagini delle telecamere. “Il flusso di SO2 – spiegano i vulcanologi dell’Ingv – ha rilevato dalla Rete Flame un moderato decremento ...

Stromboli - allarme dall'Ingv : 'Rischio tsunami se collassa Sciara del Fuoco' : Lo Stromboli quest'anno sta facendo parlare molto di sé. Il vulcano è attivo ed ha una media di 15-25 esplosioni all'ora, ma può succedere che nella camera magmatica, situata a 3 chilometri di profondità, si accumulino molta energia, gas e lava e che questi causino un forte gradiente di pressione, tale da causare episodi violenti come quello che ha innescato il maremoto di cui tanto si sta parlando. Intanto il Dipartimento della Protezione ...

Esplosione Stromboli - il direttore dell’osservatorio Ingv : “Attenzione alta” : “Il nostro livello di attenzione è alto, non possiamo prevedere nulla per il futuro, neanche escludere possibili nuove esplosioni. Lo Stromboli è un vulcano in attività da millenni. Quella di questi giorni sembra essere una delle sue fasi più vivaci degli ultimi cento anni”. Lo dice all’ANSA, Eugenio Privitera, direttore dell’osservatore etneo dell’Ingv, commentando l’ultima Esplosione di ieri sera, ...

Violenta eruzione a Stromboli - l’INGV : “La sequenza esplosiva ha apportato delle modifiche morfologiche dell’area della terrazza craterica” : Una nuova, Violenta eruzione esplosiva di forte intensità si è verificata a Stromboli il 28 agosto 2019 alle 12:17, ora locale. Si è trattato di un nuovo evento parossistico che ha prodotto una colonna eruttiva che si è innalzata fino a 4 km circa al di sopra dell’area sommitale. L’eruzione è stata costituita da tre eventi esplosivi, riconoscibili nel tracciato sismico della stazione STR4. Utente Le prime due esplosioni sono state localizzate ...

Stromboli - l’allarme dell’Ingv : “Rischio grande tsunami se collassa Sciara del Fuoco” : Gabriele Laganà Già dopo l’esplosione di ieri si è verificato uno tsunami di 20 cm. L’Ingv, però, teme un’onda anomala imponente se in mare collassa la Sciara del Fuoco Dopo la violenta esplosione verificatasi ieri, è allarme per lo Stromboli. A preoccupare questa volta non è tanto il rischio vulcanico connesso alle eruzioni improvvise ma la possibilità che si verifichi un imponente tsunami nel caso collassi in mare la parte del ...

Stromboli - paura tsunami. L'Ingv : «C'è il rischio con eruzione maggiore» : Stromboli, dopo l'eruzione di oggi scatta l'allarme. Carlo Doglioni, presidente delL'Ingv (l'istituto nazionale di vulcanologia), ha spiegato che, oltre a quello vulcanico, esiste...

Stromboli - il presidente dell’INGV : “E’ allerta - con l’eruzione aumenta il rischio tsunami” : “E’ massima allerta” tra i geologi che stanno monitorando l’eruzione del vulcano Stromboli e “i turisti devono prestare la massima attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile Nazionale e Regionale e del sindaco di Lipari“. Ad affermarlo all’Adnkronos è Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, spiegando che, al momento, esiste oltre a quello vulcanico, anche “il ...

Stromboli - allerta Ingv : “Allarme tsunami se collassa la Sciara del Fuoco” : Oltre al rischio vulcanico connesso alle eruzioni, per Stromboli esiste anche un pericolo tsunami nel caso in cui collassi una parte del fianco della Sciara del Fuoco, oppure in cui ci sia un'ulteriore eruzione maggiore. Lo rende noto Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, avvertendo turisti e residenti di rispettare i divieti.Continua a leggere

Stromboli - paura tsunami. L'Ingv : «C'è il rischio con un'eruzione maggiore» : Stromboli, dopo l'eruzione di oggi scatta l'allarme. Carlo Doglioni, presidente delL'Ingv (l'istituto nazionale di vulcanologia), ha spiegato che, oltre a quello vulcanico, esiste...

Lo Stromboli erutta ancora - l’INGV : “Altezza della colonna eruttiva superiore ai 2 Km” [FOTO e VIDEO] : Nuova eruzione oggi dello Stromboli che ha causato panico tra i turisti, ma per fortuna senza danni. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che l’esplosione di forte intensità delle 12:17 è classificabile come evento parossistico ed ha interessato l’area craterica dello Stromboli. In particolare, l’evento ha riguardato principalmente il settore centro meridionale ...

Lo Stromboli erutta ancora - l’Ingv : “Altezza della colonna eruttiva superiore ai 2 Km” [FOTO e VIDEO] : Nuova eruzione oggi dello Stromboli che ha causato panico tra i turisti, ma per fortuna senza danni. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che l’esplosione di forte intensità delle 12:17 è classificabile come evento parossistico ed ha interessato l’area craterica dello Stromboli. In particolare, l’evento ha riguardato principalmente il settore centro meridionale ...

Violenta eruzione dello Stromboli : il comunicato INGV e gli ultimi aggiornamenti : Come vi abbiamo poc'anzi informato, una forte esplosione si è verificata in tarda mattinata sullo Stromboli. Questo l'aggiornamento dell'INGV pubblicato poco fa: L'Istituto Nazionale di...