Scherma | fioretto femminile e un ricambio generazionale che prosegue a rilento Incognite

Diretta Mondiali Scherma 2019/ Il fioretto femminile è d'argento - oro alla Russia : Diretta Mondiali scherma 2019: medaglia d'argento per l'Italia del fioretto femminile, la squadra azzurra viene battuta allo spareggio dalla Russia.

Scherma - Mondiali 2019 : Stati Uniti vincono l’oro nel fioretto maschile. Russia campione nella sciabola femminile : L’ultimo oro dei Mondiali di Budapest è degli Stati Uniti. Gli americani hanno vinto la prova a squadre di fioretto maschile, dopo aver sconfitto in finale la Francia con il punteggio di 45-32. Una sfida dominata dagli USA che hanno preso il largo fin dal primo assalto e poi hanno mantenuto comodamente il vantaggio, mettendosi al collo un meritato oro. L’Italia chiude al terzo posto, riscattando la brutta sconfitta in semifinale con ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stati Uniti d’oro nel fioretto maschile - Italia di bronzo! Russia sul tetto del mondo nella sciabola femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa lunga DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2019 da Budapest. Un saluto e un buon proseguimento di serata. 19.47 La Russia vince il medagliere assoluto della manifestazione, con il bottino di 7 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo. Per l’Italia arriva invece il nono posto, con 8 medaglie: 1 ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti - nella finale del fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Lefort è carico, ma l’americano non sta a guardare: 27-20. 19.28 Lefort se la vede contro Massialas, per provare a rianimare la compagine francese. 19.26 Meinhardt è svelto e preciso nel finale d’assalto piazzando un altro miniparziale: si cambia sul 25-17. 19.25 All’improvviso decolla il duello: Meinhardt fa la voce grossa in rapida successione con due stoccate ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti nella finale di fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Prosegue il pomeriggio iridato magiaro: ora la finale del fioretto maschile. In pedana arrivano Francia e Stati Uniti. 18.35 LUCE ROSSA PER VELIKAYA, Russia ALL’ORO nella sciabola FEMMINILE E ALLA VITTORIA ASSOLUTA DEL MEDAGLIERE DI QUESTI Mondiali! 18.35 Azione lunghissima vinta da Berder, che si porta sul 44-40. 18.34 Velikaya mette a segno il punto del 44-39. A meno uno dalla ...

Mondiali di Scherma 2019 – L’Italia chiude la rassegna con un bronzo : terzo posto per gli azzurri del fioretto a squadre : Ancora un bronzo ai Mondiali di Scherma 2019 di Budapest: gli azzurri terzi nella prova a squadre di fioretto maschile Si chiudono nel segno del bronzo, per l’Italia, i Mondiali di Scherma 2019. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno chiuso al terzo posto la sfida a squadre di fioretto maschile, battendo nella semifinale per il bronzo la Russia, per 45-32. Nessun oro dunque per la spedizione azzurra ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre : sfuma il sogno dell’Italia - in finale ci va la Francia : Il quartetto azzurro non riesce ad avere la meglio sulla selezione francese, che stacca il pass per la finale con il punteggio di Gli azzurri del Fioretto maschile non accedono alla finalissima dei Mondiali di Budapest, il quartetto azzurro formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola cedono alla Francia in semifinale, perdendo con il risultato di 45-32. Niente da fare per la formazione del ct Cipressa, ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre : Italia schiacciasassi - Hong Kong ko e semifinale in tasca : Gli azzurri del Fioretto non lasciano scampo a Hong Kong, vincendo con il punteggio di 45-28 e volando in semifinale La nazionale Italiana di Fioretto maschile stacca il pass per la semifinale ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Dopo aver superato i primi due turni ieri, il quartetto azzurro comporto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola supera nei quarti di finale la formazione di Hong ...

DIRETTA MONDIALI Scherma 2019/ Streaming video : l'Italia del fioretto insegue : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019: info Streaming video e tv, programma e orari delle gare e i vincitori aq Budapest, oggi 22 luglio 2019.

Mondiali Scherma 2019 – Sfuma l’oro per l’Italia del fioretto femminile - la Russia trionfa all’extra-time : Le azzurre si arrendono 43-42 in finale contro la Russia, che trionfa grazie alla stoccata rifilata dalla Deriglazova a Elisa Di Francisca nel minuto supplementare Sfuma la medaglia d’oro per l’Italia nel fioretto femminile a squadre, il ‘Dream Team‘ italiano si arrende in finale alla Russia, che trionfa 43-42 dopo il minuto supplementare. Decisiva la stoccata della Deriglazova nei confronti di Elisa Di Francisca, ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre : Italia straripante - gli azzurri staccano il pass per i quarti : Niente da fare per Messico e Danimarca, i fiorettisti azzurri si impongono senza patemi sui propri avversari e volano ai quarti L’Italia del Fioretto maschile stacca il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola superano agevolmente i primi due turni del tabellone, guadagnandosi la possibilità di sfidare domani ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste in pedana per l’oro! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 Finita! La Svizzera batte la Cina 45-35 e conquista il bronzo. 18:04 La Svizzera si avvicina alla vittoria: 40-33, Heinzer deve gestire contro Lan. 17:58 Assalto molto favorevole alla Svizzera che si porta sul 32-27, ora Niggeler e Dong in pedana. 17:52 A tre assalti dal termine la Cina passa in vantaggio per 24-23, match equilibratissimo. 17:39 Al termine della quarta frazione sempre un ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Finita! L’Italia della sciabola femminile si libera di Hong Kong 45-28 e accede ai quarti di FINALE. 15:40 Vecchi dopo un avvio in sordina mantiene le 14 stoccate di vantaggio: 40-26 per le azzurre, Gregorio per chiudere i conti. 15:37 Criscio eccezionale, 35-21 e Italia a 10 punti dai quarti. 15:35 L’Italia scava il solco con Vecchi, 30-19 e ora basterà gestire le ultime tre ...