Red Dead Redemption 2 menzionato nuovamente nella versione PC di GTA Online

Red Dead Online : zombie avvistati da alcuni giocatori - DLC in arrivo? : alcuni giocatori hanno affermato di aver incontrato alcuni PNG "zombizzati" in Red Dead Online, secondo alcuni questo potrebbe essere un chiaro indizio circa l'arrivo di UnDead Nightmare (o qualcosa del genere), tuttavia potrebbe anche trattarsi di un semplice glitch.Un utente Reddit ha confermato di aver visto alcuni corpi a terra nella zone delle paludi, il modo in cui appaiono fanno pensare ad un qualche bug grafico o glitch, sono stati anche ...

Red Dead Online : la prima Taglia Leggendaria su Barbarella Alcazar è qui : Ogni ricercato ha una storia che raramente ha un lieto fine e Red Dead Online ce lo vuole insegnare con la primissima Taglia Leggendaria: Barbarella Alcazar. Tutti i dettagli rivelati da Rockstar Games.Da oggi, introdurremo la prima di 10 nuove Taglie leggendarie, per dare la caccia ai ricercati più pericolosi di tutti e cinque gli Stati: una collezione dei peggiori truffatori, ladri e assassini a piede libero pronti per essere braccati e ...

Red Dead Online : Arrivano le taglie leggendarie : Ogni ricercato ha una storia che raramente ha un lieto fine. Da oggi, introdurremo la prima di 10 nuove taglie leggendarie, per dare la caccia ai ricercati più pericolosi di tutti e cinque gli Stati: una collezione dei peggiori truffatori, ladri e assassini a piede libero pronti per essere braccati e acciuffati, vivi o morti. I tutori della legge a ovest hanno affisso un nuovo manifesto: La Reina de los ...

Un DLC in arrivo per Red Dead Redemption 2? : Sembra proprio che Rockstar Games sia pronta ad annunciare qualcosa riguardante niente meno che Red Dead Redemption 2.Come possiamo vedere, infatti, un DLC sarebbe in dirittura d'arrivo per il celebre titolo Western. La notizia giunge dall'Australia, in quanto qualche settimana fa l'ente della classificazione del paese ha nega la classificazione di un misterioso titolo Rockstar chiamato "Bonaire". In seguito questo nome è stato collegato a Red ...

Red Dead Online : Professioni della frontiera è ora disponibile : Oggi il mondo di Red Dead Online si evolve con tre Professioni della frontiera, ognuna con un proprio sviluppo e attività uniche a tema per i giocatori in cerca di nuove opportunità nella frontiera. Diventa un Cacciatore di taglie per assicurare alla legge pericolosi criminali, avvia un'attività imprenditoriale con Cripps per trasformare il tuo accampamento in una fiorente impresa nei panni di un Commerciante e riporta alla luce oggetti ...

Take-Two vuole bloccare i lavori per il remaster pack per primo Red Dead Redemprion su PC : Fino ad un mese fa sapevamo che i lavori per riportare il primo Red Dead Redemprion su PC in veste rimasterizzata stavano procedendo sotto la guida del modder DamnedDev. Questa versione del gioco rimasterizzata sarebbe basata sulla versione PS3 e Xbox 360 di Red Dead Redemprion. Ad ogni modo, il suo futuro è sempre più incerto.Come possiamo vedere, infatti, Take-Two ha già preso provvedimenti riguardo questa remaster non propriamente ufficiale, ...

Red Dead Online : Professioni della Frontiera - ricompense gratuite del nuovo Wheeler - Rawson & Co. e molto altro : Il mondo di Red Dead Online si evolverà martedì 10 settembre con le Professioni della Frontiera, che offriranno tre Ruoli specializzati dallo sviluppo unico e attività attraverso i quali potrai scoprire nuove opportunità per arricchire la tua esperienza nella Frontiera. Ecco tutte le novità del comunicato ufficiale:Fai il lavoro sporco al posto della legge e consegna alla giustizia i criminali più pericolosi nei panni di un Cacciatore di taglie, ...

Le impostazioni PC di Red Dead Redemption 2 sarebbero state scoperte all'interno dei file di gioco : Red Dead Redemption 2 è stato pubblicato quasi un anno fa su PlayStation 4 e Xbox One. Molti stanno aspettando l'annuncio di una versione per PC e sembra che tale annuncio sia più vicino che mai, a giudicare da alcuni recenti risultati.Il membro di GTA Forums, VideoTech UK, ha osservato con attenzione i file del gioco e ha scoperto righe di codice che si riferiscono alle impostazioni PC. Si parla di qualità delle texture, opzioni di ...

Un giocatore di Red Dead Online realizza l'impossibile portando una ciotola di stufato da Valentine a Saint Denis : Red Dead Online è la componente multiplayer Online dell'apprezzato Red Dead Redemption 2 che, come saprete, offre parecchia libertà.Volete essere un commerciante, vivere fuori e collezionare pellicce rare da vendere? Potrete farlo. Se preferite vivere le giornate scoprendo tesori dimenticati e circondarvi di ricchezze, potrete farlo. Per coloro che vivono la vita con la pistola, vi attenderà una vita da cacciatori di taglie.Insomma, RDR Online ...

Red Dead Online si aggiorna il 10 settembre : L'aggiornamento di Red Dead Online in arrivo il 10 settembre introduce tre nuove Professioni della frontiera, un ulteriore passo nella costante evoluzione del mondo di Red Dead Online. Le Professioni della frontiera sono una vasta serie di attività a tema caratterizzate da Ruoli che i giocatori potranno rivestire per ottenere oggetti e abilità esclusive e altro ancora, man mano che si progredisce in un dato Ruolo.Ad accompagnare l'introduzione ...

La redenzione nascosta dietro Red Dead Redemption 2 - editoriale : La dissacrante desensibilizzazione della violenza portata avanti da Rockstar Games è diventata quasi un manifesto della filosofia della software house, una fucina di artisti che è da sempre determinata a non chiudere un occhio di fronte alle ingiustizie, alle difficili tematiche politiche e alle grandi discussioni sociali. Un focus, questo, che è possibile ritrovare all'interno di qualsiasi istanza di Grand Theft Auto, serie oltremodo attuale e ...