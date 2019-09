Mutazione | la curiosa soap opera mutante è ora disponibile per PS4 | PC e

Mutazione è una stilosa e curiosa "soap opera mutante" che ha finalmente una data di uscita : Un gioco che si presenta come un'avventura narrativa definita "una soap opera mutante" non può che incuriosire, soprattutto se artisticamente si presenta con uno stile splendido e se ci propone un setting così peculiare. Mutazione sarà disponibile su PC (Steam) e su PS4 a partire dal 19 settembre e per l'occasione ci troviamo di fronte a un nuovo trailer che ci immerge in una comunità davvero particolare in cui i drammi personali e il gossip ...