Milan | Donnarumma parla del derby ed elogia il collega Handanovic | “Di lui mi piace

Calciomercato Milan - cinque ipotesi se Donnarumma dovesse lasciare : primo obiettivo Areola : Il Milan è costretto a esaminare potenziali sostituti del portiere Gianluigi Donnarumma a causa della sua complicata situazione contrattuale. Il giovanissimo portiere dei rossoneri ha un accordo che durerà fino al 2021 e a partire dalla prossima stagione potrebbe accordarsi per lasciare il Milan a parametro zero o comunque ad una cifra molto più bassa rispetto al suo valore attuale. Tuttavia, il suo rinnovo è difficile a causa del fatto che è ...

Milan - Gedson Fernandes è il prescelto di Boban : trattative per il rinnovo di Donnarumma : Il Milan è soddisfatto del proprio mercato ma c'è ancora un nome chiave che sfugge ai rossoneri. L'amministratore delegato del club Zvonimir Boban voleva il 20enne Gedson Fernandes del Benfica, secondo Calciomercato.com. Il centrocampista portoghese di 20 anni è stato seguito dagli scout rossoneri per qualche tempo, con il club che è riuscito a comprendere il suo enorme potenziale e la sua visione di gioco. Il Milan ha chiesto al club portoghese ...

Live Milan-Brescia 1-0 : Calha segna - Donnarumma para : Milan e Brescia tornano ad affrontarsi a San Siro dopo quasi 8 anni: l'ultima volta, nel dicembre del 2010, fu 3-0 per i padroni di casa grazie alle marcature di Boateng , Robinho e Zlatan...

Milan - Boban e Maldini non soddisfatti : si lavora alla cessione di Antonio Donnarumma : I rossoneri hanno già acquistato cinque giocatori questa estate per un totale di 90 milioni di euro: vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Tuttavia ora le attenzioni sembrano essersi rivolte a possibili partenze, con Patrick Cutrone che è già stato ceduto ai Wolves. Secondo un rapporto de 'La Gazzetta dello Sport' di venerdì, Marco Giampaolo ha una sola richiesta per quanto riguarda la lunghezza ...

Calciomercato Milan - tesoretto Donnarumma : i rossoneri sognano il colpaccio - Isco o James : Calciomercato Milan, proseguono le grandi manovre in casa rossonera. Dopo aver puntellato difesa ed attacco ed aver rinnovato il centrocampo, la dirigenza vuole provare a regalarsi il classico colpaccio di fine agosto. Obiettivo: il trequartista. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, si espone: il PSG continua a non mollare Donnarumma. Con la sua cessione, il Milan potrebbe raccogliere il tesoretto per affondare il colpo: si sognano ...

Milan - Donnarumma sarebbe tra i big sul mercato : si tenta lo scambio Fernandes-Silva : Il Milan è tutt'altro che fermo sul mercato dei trasferimenti. Oltre a cercare un secondo attaccante per completare il reparto, i rossoneri mirano anche a scaricare alcuni giocatori per finanziare le operazioni in entrata. Angel Correa rimane il primo obiettivo, poiché sia ??Boban che Maldini lo riterrebbero il partner perfetto per Piatek in attacco. Tuttavia, i negoziati con l'Atletico Madrid hanno raggiunto una fase di stallo. Nel frattempo, ...

Calciomercato Milan – Il PSG torna su Donnarumma : da Perin alle piste estere - tutti i nomi per sostituirlo : Il PSG torna a tentare Donnarumma: il Milan pensa ad una ghiotta plusvalenza e stila una lista di possibili sostituti Non è estate di Calciomercato se Gigio Donnarumma non finisce in orbita PSG. Ceduto Trapp al Francoforte, il club parigini è rimasto con il solo Areola che non dà le garanzie necessarie. Leonardo vorrebbe portare a Parigi Donnarumma, visto al Milan fino a qualche settimana fa come dirigente. I rossoneri non si siedono a ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg? I nomi dell’eventuale sostituto [FOTO] : Calciomercato Milan – Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul Calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa ...

Calciomercato Milan – Il PSG ripiomba su Donnarumma : è il primo nome sulla lista dopo l’addio di Trapp : Il PSG ripiomba su Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è il primo nome sulla lista dei francesi dopo l’addio di Kevin Trapp Ormai è la telenovela di ogni sessione del mercato e, anche l’estate 2019 non farà differenza: il PSG vuole Gianluigi Donnarumma. dopo l’addio di Kevin Trapp, passato definitivamente al Francoforte, il club parigini è alla ricerca di un portiere. Il solo Areola non dà certezze e la squadra ...