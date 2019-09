Inter | tensione tra Lukaku e Brozovic dopo lo Slavia Praga | durissimo confronto in

Tensione in casa Inter - Lukaku e Brozovic arrivano quasi alle mani nello spogliatoio : Il pareggio dell’Inter con lo Slavia Praga, oltre ad aver fatto infuriare Antonio Conte, ha sollevato un polverone nello spogliatoio nerazzurro. Tra Lukaku e Brozovic c’è stato un acceso scambio di vedute. Lukaku ha chiesto ai compagni di seguire più alla lettera le indicazioni tattiche di Conte, per dare alla squadra un atteggiamento più offensivo. Sentiva di non riuscire a dare il contributo per cui è stato acquistato. Ma Brozovic ...

Sarri-Conte - scintille : alta tensione tra Juventus ed Inter - la corsa scudetto è già partita : Con il posticipo di oggi tra Torino e Lecce si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, una brutta partita per la squadra di Sarri con i viola che avrebbero meritato bottino pieno. In questo avvio di stagione la Juventus ha convinto soltanto per 60 minuti contro ...

Inter-Juve - altro che amichevole : tensione e sfottò tra i tifosi cinesi : Momenti di nervosismo tra le due tifoserie prima dell'amichevole in programma a Nanchino. Gli interisti hanno esposto uno...