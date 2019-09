Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a un evento

Giulia De Lellis e l'ex Andrea visti insieme - la tentatrice Jessica : 'Abbracci e affetto' : Giulia De Lellis è tornata nuovamente al centro della ribalta mediatica dopo aver annunciato la pubblicazione del suo primo libro 'Le corna stanno bene su tutto', dove parla per la prima volta del tradimento perpetrato nei suoi confronti da parte di Andrea Damante, l'ex tronista che ha conosciuto a Uomini e donne e con il quale è stata fidanzata per due anni. Un libro confessione molto atteso dai fan della stessa Giulia, che finalmente possono ...

Giulia De Lellis : "Scrivere il mio libro mi ha dato pace - è tutto molto intenso" : Una lunga intervista, quella rilasciata da Giulia De Lellis al Magazine di Uomini e Donne, in edicola. La ex di Andrea Damante ed attualmente impegnata con Andrea Iannone è in vetta alle classifiche con il suo ultimo libro Le corna stanno bene su tutto, e a tal proposito anche il magazine del programma che di fatto l'ha lanciata ha deciso di intervistarla per chiederle come stia vivendo questi ultimi frenetici giorni. "Questo libro è servito ...

Uomini e Donne - Muriel Bassi critica e insulta Giulia De Lellis : "Non sta bene - Andrea Damante è un signore" : L'ex corteggiatrice critica la scelta dell'influencer di raccontare i dettagli della fine della sua storia d'amore.

Andrea Damante e il tradimento a Giulia De Lellis : "Ho sbagliato" : Andrea Damante e il tradimento a Giulia De Lellis: 'Ho sbagliato' Andrea Damante, intervistato da Gente, ha commentato l'imminente uscita del libro della sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Giulia De Lellis è ufficialmente sbarcata in libreria con “Le corna stanno bene su tutto”, scritto con la collaborazione di Stella Pulpo, libro che è incredibilmente balzato in testa alla ...

Giulia De Lellis ripensa ad Andrea Damante : “E’ stato doloroso” : Andrea Damante: il nuovo retroscena sul libro di Giulia De Lellis Giulia De Lellis è stata recentemente intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove tra una confessione e l’altra, è ritornata a parlare del suo ex fidanzato Andrea Damante. L’esperta di tendenze, ora felice al fianco di Andrea Iannone, ha rivelato com’è stato l’intero processo creativo del libro, Le Corna stanno bene su tutto ma io stavo ...

Giulia De Lellis - la confessione a Libero : "Ecco come sopravvivo alle corna" : È partita dagli studi di Uomini e donne ed è diventata una delle regine dei social. Ma oggi Giulia De Lellis, che conta oltre 4 milioni di follower, è diventata anche una scrittrice. Il suo primo libro (scritto per la verità a 4 mani con Stella Pulpo, edito da Mondadori, 15,90 euro) è davvero singol