Eutanasia,Quirinale:no intervento Colle

In riferimento alla notizia pubblicata dal sito delle "Iene" secondo la quale il Presidente Mattarella avrebbe chiamato il Presidente della Corte Costituzionale in merito alla legge sul fine vita, l'Ufficio stampa delprecisa che si tratta di "una notizia assolutamente falsa e grave". "Mattarella non ha mai effettuato né questo né altri simili interventi perché da sempre attento alla distinzione dei ruoli e all'assoluto rispetto dell' indipendenza della Corte Costituzionale". Smentisce anche la Consulta.(Di giovedì 19 settembre 2019)