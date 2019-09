Conte | “Di Battista? Mi fido del Pd | sostiene il governo Sui migranti dovevo chiedere

Vertice Italia Francia - il premier Conte : “Disponibilità su sbarchi e ridistribuzione migranti. Stop a propaganda” : “È essenziale per l’Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità del presidente Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa dopo il primo bilaterale con il presidente francese dopo le tensioni degli ultimi mesi su gilet gialli e ...

Conte2 - Scanzi : “Di Maio? Da Floris era entusiasta del governo come Vittorio Feltri quando va dall’urologo. O ci crede o stia a casa” : “governo Conte bis? Io lo chiamo ‘governo Mazinga’, per via dell’unione tra Di Maio e Zingaretti. Ha migliaia di punti i deboli che rende tutti perplessi, ma è forse l’ultima stazione prima del precipizio chiamato Salvini, Meloni e altre frattaglie residuali di destra. Se, però, fai un governo del genere, con tutte le sue difficoltà, ci devi credere. Altrimenti stai a casa”. E’ il commento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ...

Governo - scintille Conte-Lega : “Dignità? Non c’è in vostri voltafaccia”. E scoppia la bagarre in Aula sul caso di Bibbiano tra il Pd e Casellati : scintille tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il gruppo della Lega durante il voto di fiducia al Senato per il nuovo esecutivo targato Pd-M5s-Leu. “Voleva i pieni poteri, è diventato suo nemico chiunque lo ostacoli”, è stato l’attacco del presidente del Consiglio. E ancora, verso il leader leghista ed ex ministro dell’Interno: “Incolpare gli altri dei propri errori è il modo per mantenere la leadership e togliersi ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Conte 2 - Fattori (M5s) : “Di Maio doveva restare fuori e fare solo capo politico. Paragone? E’ leghista - meglio che se ne vada ‘sua sponte'” : “Accordo col Pd? Questo passaggio non è stato gestito solo da Di Maio, ma da più mani. Lo stesso Beppe Grillo è intervenuto in maniera forte. Peraltro, Di Maio su questa quadratura politica col Pd aveva qualche perplessità. In questi 14 mesi Luigi, a differenza mia, si trovava bene nell’alleanza con la Lega, con cui aveva un feeling molto particolare”. Sono le parole della senatrice M5s, Elena Fattori, nel corso della ...

Conte 2 - Feltri attacca governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Governo - Salvini : “Di Maio tradito da Conte. Da avvocato del popolo ad avvocato della Merkel”. E i leghisti sono pronti a scendere in piazza : “Mi sembra che Di Maio sia una vittima di Conte, l’avvocato del popolo che ha fatto in fretta a trasformarsi in avvocato della Merkel” Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il premier incaricato. Quello che potrebbe nascere, secondo Salvini, è un Governo Pd-Pd non Pd-M5S”. Il leader del Carroccio non commenta l’operato di Mattarella, ma quando lo nomina dalla platea piovono ...

Governo - Cuperlo : “Discorso di Conte? Affinità con parole di Zingaretti. Ora vicepremier sia Pd” : “Il vicepresidente del Consiglio deve essere espressione del Partito democratico“. Così Gianni Cuperlo fuori dalla sede del Pd, a Roma. “Come abbiamo detto, noi prendiamo atto che l’indicazione del M5s è stata quelladi Giuseppe Conte, espressione di quell’area e di quella parte politica“, ha sottolineato. Nel discorso di Conte stamani al Quirinale “ho notato evidenti Affinità con concetti e formule espressi ...

Inter - con Sanchez la “discontinuità” di Conte è servita. Resta il nodo Icardi : il Napoli pressa - ma lui spinge per tornare in gruppo : La discontinuità al servizio di Conte è realtà: il nuovo “governo” nerazzurro può partire. La squadra è praticamente pronta, anche se mancano alcuni nodi da sciogliere. Come quello del “capitano“, o meglio dell’ex capitano, costretto ai margini ma deciso a Restare, nonostante tutti gli abbiano ribadito che per lui non c’è più posto. L’arrivo di Alexis Sanchez, insieme allo scambio Biraghi-Dalbert con la ...

“Di Maio non ha chiesto il Viminale” : Palazzo Chigi sblocca lo stallo M5S-Pd. Trump : spero Conte resti premier : Riprese le consultazioni. I dem: la trattativa è ripartita. I Cinque Stelle: bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore

Crisi di governo - Unterberger (Autonomie) : “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” : Il Gruppo delle Autonomie del Senato è disponibile ad appoggiare un governo Conte bis sostenuto da una maggioranza M5S-Pd. Lo ha affermato la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni al Quirinaleù L'articolo Crisi di governo, Unterberger (Autonomie): “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...