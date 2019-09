Concorsi FS | MIT | ANAS | invio cv entro settembre-ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) La Ferrovie dello Stato Italiane, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ente Nazionale per le Strade S.P.A. hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di diverse unità di personale in qualità di specialista di amministrazione, assistente tecnico e coordinatore per la sicurezza, da dislocare nelle sedi occupazionali collocate sul territorio italiano. Bandi di Concorso aIl Mit ha diffuso un interpello per l'affidamento di un mandato di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, per attività di manutenzione e miglioramento funzionale del cper la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ex Caserma Montello, Via Guido Reni IV°Stralcio. La zona di prova si trova a Roma (Lazio). I titoli universitari e i requisiti di accesso sono i corrispettivi: laurea in ingegneria e/o architettura; abilitazione ...

SCUOLATUTTIUNIT : Concorsi Mit e Fs: inoltro domande entro settembre-ottobre Posizioni in Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo… -