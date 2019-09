Classi senza banchi e attenzione all' ambiente | la scuola del futuro va in scena a Didacta

Il black day dei passatisti : il Napoli vince senza mediano Classico e con la serata libera alla vigilia : Ci sono alcuni principi ben radicati negli appassionati novecenteschi di calcio. Potremmo definirli dogmi. Valido ovviamente a ogni latitudine. Ma qui siamo a Napoli e quindi ci riferiamo principalmente a quel che accade dalle nostre parti. A Napoli avrete meno problemi a insultare madri e sorelle rispetto a quelli in cui potrete incorrere se affermate che giocare – non sempre – senza mediani alla vecchia maniera si può. senza ...

Scuola - supplenze boom : 1 cattedra su 4 a docenti non di ruolo. Ma restano senza prof più di 25mila Classi : La Scuola torna in classe ma si fa trovare impreparata: al via la prima settimana di lezione in tante regioni, ma con edifici fatiscenti e supplenti in attesa di un contratto. Questioni su cui...

Judo - Medagliere Mondiali 2019 : la Classifica aggiornata. Giappone al comando davanti alla Francia - Italia senza podi : 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del Judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di ...

Classica di Amburgo 2019 - Elia Viviani senza rivali : lo sprinter azzurro cala il tris davanti a Ewan e Nizzolo : Terza vittoria consecutiva per il corridore della Deceuninck-Quick Step nella Classica tedesca, chiusa davanti a Ewan e Nizzolo Elia Viviani senza rivali nella Classica di Amburgo, lo sprinter italiano vince l’edizione 2019 e allunga la propria striscia positiva, inanellando il terzo successo consecutivo nella corsa tedesca. Lapresse Il corridore della Deceuninck-Quick Step sfrutta l’enorme lavoro del compagno di ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru l’unica punta italiana per la Classifica con l’assenza di Domenico Pozzovivo : Un colpo di sfortuna incredibile, davvero immeritato: in piena preparazione Domenico Pozzovivo è stato investito da un’automobile, riportando fratture alla gamba e al braccio. Il lucano, pronto a partire verso la terra iberica, dove sarebbe stato il capitano della Bahrain-Merida in ottica Vuelta a España 2019, è stato costretto a rinunciare per cause di forza maggiore. Resta solo una speranza dunque all’Italia in chiave classifica ...