Biglietti Napoli-Brescia | in vendita da domani | i prezzi

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 19 settembre 2019), idei, la società azzurra ha pubblicato ideidella sfida al San Paolo. Iper la gara di Serie A trache si disputerà il 29 Settembre 2019 ore 12.30 presso lo Stadio San Paolo disaranno posti ina partire da Venerdì 20 Settembre 2019 ore 11.00., iTribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € 45,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 30,00 Curve € 14,00 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Gazzetta: “La Juve non è spettacolare come ildi Sarri, chissà se lo diventerà…” Reja: “Quest’anno ho una grande sensazione per il“. Poi scherza: “Calaiò ce l’ha con me perché…” Gianni Di Marzio: “Ilmi ha esaltato nell’applicazione ...

team_world : Ecco tutti i dettagli relativi ai BIGLIETTI per le 6 NUOVE DATE di #UltimoStadi2020 ???? - sscnapoli : ?? #NapoliCagliari e #NapoliBrescia, biglietti in vendita da domani ???? - _GigiDAlessio_ : #FigliDiUnReMinore Tra dieci giorni il primo dei 3 concerti insieme a @gaetanodangelo, e come potete vedere qui si… -