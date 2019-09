U&D | spoiler puntata del 18 settembre | David e l' ex Incorvaia litigano in studio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Oggi 18su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda la terzasettimanale di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni, dopo la discussione tra Pamela e Stefano, vi sarà un nuovo accesissimo scontro che vedrà come protagonisti CristinaScarantino. I due reduci da Temptation Island, secondo le anticipazioni riportate dalle "talpe" de Il Vicolo delle News, non risparmieranno accuse e recriminazioni reciproche, dando il via a una furiosa lite che costringerà la conduttrice a intervenire.trono over: volano parole grosse trae Cristina Torna in onda oggi 18un nuovo appuntamento con Uomini e donne, dedicato al segmento senior. Da quanto si apprende attraverso le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news, saranno ospiti in, due ex protagonisti della passata stagione del dating show, ...

aMrazing : Fatima r u a scorpio or virgo or capricorn - JuventusFCWomen : ?? L I N E U P | For #JuveEmpoli ?? STARTING XI | Giuliani, Sikora, Gama, Sembrant, Panzeri, Pedersen, Caruso, Cer… - Gilles_Simeoni : 9 di settembre 1943 : è a #Corsica fù liberata...umaggiu à tutti i patriotti è resistenti, iniziatori è eroi di a v… -