The Flash 6 | Killer Frost Vs Caitlin nei nuovi episodi | SPOILER

AnoTher World e Flashback per la prima volta insieme : Per la prima volta insieme, Another World e Flashback offrono l'occasione di vivere "un'esperienza di retrograming definitiva". La compilation sarà disponibile a partire dal 21 novembre 2019, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Microids per tutti i dettagli: Dopo il lancio del superclassico Flashback, creato da Paul Cuisset, adesso questo gioco torna insieme a Another World, creato da Eric Chahi! Tutti I fan dei retrogamer si ...

The Flash 6 inizierà 10 secondi dopo il finale della quinta stagione : cosa ne sarà di Cisco? : Martedì 8 ottobre prenderà il via The Flash 6 e sarà a quel punto che ci ritroveremo 10 secondi dopo il terribile e drammatico finale della quinta stagione. Nora West-Allen è morta tra le braccia di mamma Iris e papà Barry ma tutto quel dolore tornerà ancora protagonista della serie, almeno secondo le ultime novità. The Flash 6 riprenderà da quel momento ovvero quando l'esistenza di Nora è stata cancellata dalla creazione di un'altra ...

Il nuovo Wells di The Flash 6 sarà la scintilla di Crisis on Infinite Earths tra nuovi villain e un atteso cameo : Il nuovo Wells è pronto a combinare guai in The Flash 6? Così sembra, almeno secondo gli ultimi rumors che arrivano proprio dal set della serie The CW. In questi giorni si stanno girando i primi episodi della nuova stagione anche se per tutti sembra essere già arrivato il momento di mettere insieme le prime scene del maxi crossover di dicembre. I lavori sul set potrebbero iniziare a giorni e i nostri eroi si ritroveranno insieme per l'ultima ...

L'oroscopo flash di Simon and The Stars (dal 5 all'11 agosto) : di Simon and the StarsARIETEIn un contesto di grande ripresa, con molti pianeti a favore, l’inizio settimana sembra scorrere un po’ al rallenty. Stanchezza e svogliatezza non ti abbandonano, così come alcune piccole preoccupazioni economiche o familiari che ogni tanto ti fanno venire un diavolo per capello. Non mollare la presa con alcuni obiettivi di lavoro, questo è il momento di battere il ferro (finché ...

The Flash 6 rimanda l’arrivo di Sue Dearbon ma non la regia di Danielle Panabaker : Le notizie che arrivano dal set di The Flash 6 sono davvero pochissime e gli scatti trapelati non sono così rilevanti da farci capire cosa ci aspetta, l'unica cosa a cui i fan possono aggrapparsi sono le ultime rivelazioni dei protagonisti al Comic-Con e nelle varie interviste rilasciate a tv e giornali. Una delle novità che riguarda The Flash 6 arriva sicuramente dal finale della quinta stagione e riguarda Ralph pronto a fare delle indagini ...

The Flash 6 divisa in due parti? Villain come se piovesse per Barry e i suoi : Le novità non mancano mai, soprattutto in questi giorni che seguono il Comic-Con 2019 e che vedono i cast delle serie tv a lavoro sul set. The Flash 6 ormai ha preso il via da oltre due settimane e Grant Gustin e i suoi hanno già messo insieme il primo episodio e attualmente sono a lavoro sul secondo. Fin qui niente di nuovo se non fosse che proprio le rivelazioni di San Diego lasciano pensare che la serie possa essere divisa in due parti. Non ...

Il Comic-Con delle serie DC Comics : dall'addio di Arrow ai nuovi personaggi in The Flash e Supergirl : La prossima stagione dell'universo televisivo DC Comics è indubbiamente caratterizzata dall'addio di Arrow che chiuderà con l'ottava stagione. Una chiusura in grande stile con un ultimo crossover tra le 5 serie tv di The CW con tre episodi in onda a dicembre e 2 a gennaio tra Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman e Legends of Tomorrow.Il Comic-Con è stata l'occasione per i fan di Arrow di salutare il proprio eroe e i personaggi che hanno ...

The Flash 6 : il promo con un oscuro presagio e le news sul cast (VIDEO) : The Flash 6 non può che essere uno dei protagonisti del Comic Con 2019, attivo in questi giorni sul suolo americano. Grazie all’intervento di cast e produzione nella famigerata Hall H, i fan possono scoprire fin da ora alcune news che riguardano la prossima stagione. Il promo di The Flash 6 ci conferma la presenza di Sendhil Ramamurthy come nuovo villain e nei panni di Bloodwork. Possiamo conoscere alcuni dettagli sul suo personaggio ...