Rooney in versione “sindacalista” | l’attaccante chiede stipendi più elevati per i

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Wayne, ex capitano dell’Inghilterra, e attuale giocatore del DC United negli Stati Uniti, ha fatto un appello,ndo che i giocatori americani della Major League Soccer (MLS) siano pagati di più. L’ex attaccante del Manchester United, che tornerà in Inghilterra come player-coach al Derby County alla fine della stagione, ha detto che i suoi compagni di squadra statunitensi meritano lo stesso trattamento delle stelle straniere reclutate nelle squadre della MLS. “Io sento che i giocatori americani sono sottopagati”, ha dettoa Espn. ”Sento che meritano di avere più soldi per rimanere in linea con il calcio nel resto del mondo e in termini di sport americani”. Tre giocatori per squadra possono guadagnare più del tetto massimo di $ 10.192 a settimana imposto nella lega, maafferma che non è giusto per i talenti nazionali. ...