Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E Poi Tiè il nuovo singolo di, disponibile in radio e in digitale venerdì 20 settembre. Il brano è stato presentato in anteprima televisiva negli scorsi giorni ed è disponibile già ilcompleto; per la traccia audio, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno. E Poi Tisegue il rilascio dell'album d'esordio Solo (uscito il 10 maggio) ed anticipa il nuovo progetto discografico di inediti al qualesta attualmente lavorando. Il rilascio del disco è atteso per l'autunno e la prima anticipazione è proprio E Poi Ti. Una ballad, caratterizzata da sonorità evocative, racconta unper una donna già impegnata sentimentalmente che pur non riuscendo a corrispondere a questolo vive in modo intenso. “Penso a te quando mi perdo dentro il vuoto con lo sguardo, penso a te mattina presto… penso a te che sei di un altro”, canta ...

GiannaNannini : La differenza è la cosa più bella che abbiamo in comune. Usate i social per raccontarci come fate voi la differenza… - believeinmusic_ : Ogni volta che nella tl mi compaiono estratti del libro di GDL mi viene voglia di impugnare una penna rossa e siste… - OptiMagazine : Nel testo di E Poi Ti Penti di Alberto Urso un amore non corrisposto -