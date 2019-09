Migranti | sbarchi autonomi a Lampedusa | più di 100 arrivati oggi | hotspot sovraffollato

Lampedusa - arrivati altri 102 Migranti. Sindacato polizia Sap : “Sbarchi continui - sistema in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...

Continuano gli sbarchi a Lampedusa : arrivati 224 Migranti - l'hotspot è pieno : Poco a poco, una barca alla volta, qualche decina di persone a sbarco, ormai i natanti che giungono autonomamente dalle coste nordafricane a quelle della Sicilia fanno equivalere il numero dei...

Ocean Viking - arrivano a Lampedusa gli 82 Migranti : andranno in 4 Paesi Ue. Altri sbarchi nella notte : Il trasbordo, come annunciato, è avvenuto sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza che intorno alle 23.30 hanno portato gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking al molo Favaloro di Lampedusa. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello e poi redistribuiti in base all’accordo raggiunto in Europa, dove Germania, Francia, ...

Migranti - altri sbarchi nella notte a Lampedusa : Sull’isola nottata di sbarchi. Mentre cominciava il trasbordo dei primi a bordo della nave Ocean Viking ne sono arrivati un centinaio con due imbarcazioni diverse

Migranti - 2 sbarchi notturni a Lampedusa : 7.58 Un centinaio di Migranti sono arrivati nella notte a Lampedusa mentre erano in corso le operazioni di sbarco degli 82 a bordo della nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. In 78 sono arrivati in porto con un barcone che era stato soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza:si tratta prevalentemente di camerunensi e tunisini e tutti sono stati condotti nell'hotspot dell'isola. Altri 21 sono sbarcati sulla ...

Sbarchi Migranti - Feltri attacca : 'Il governo rosso si appresta a farci invadere dai neri' : Al timone del Paese resta il Movimento Cinque Stelle. E' cambiato, però, il partner. Al posto della Lega c'è il Partito Democratico che, com'è noto, ha già annunciato una linea di discontinuità rispetto a quelle che erano state le politiche messe in atto dal governo gialloverde nella sua interezza. Tra i temi più scottanti, per i quali i dem hanno tutta l'intenzione di cambiare registro, c'è quello dell'immigrazione. La scelta dei "porti chiusi" ...

Migranti : Morra - 'mentre noi aiutiamo navi ong continuano sbarchi su barche private' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c'è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità". Lo ha detto all'Adnkro

Migranti : Morra - ‘mentre noi aiutiamo navi ong continuano sbarchi su barche private’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c’è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, a Palermo per l’inaugurazione ...

Sbarchi Migranti : nei primi undici giorni di settembre dato triplicato rispetto al 2018 : Il governo giallorosso si è ormai insediato ed è pronto a tuffarsi in un lavoro che sarà particolarmente duro e gravoso. Diversi i temi scottanti, a partire dal capitolo migranti. La fuoriuscita della Lega e l'entrata del Partito Democratico all'interno dell'esecutivo rappresenterà probabilmente un presupposto destinato ad assicurare un approccio diverso al problema. Non a caso si inizia già a parlare della possibile cessazione della politica ...

Sbarchi - Migranti secondari e missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

Sbarchi Migranti e Ong - Orfini attacca il governo Pd-M5S : 'Così non va bene - per niente' : L'insediamento del governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle apre una nuova pagina della politica italiana, ma soprattutto dà vita ad uno scenario in cui c'è attesa di conoscere in che modo si espleterà la linea di discontinuità che con l'esecutivo gialloverde che i dem vogliono attuare. Tra i temi per i quali potrebbe registrarsi un cambio di direzione c'è quello dell'immigrazione, considerato che la politica dei porti ...

Sbarchi Migranti - Porro : 'Porti aperti e redistribuzione? Voglio vedere' : Dal governo gialloverde a quello giallorosso. Cambia l'alleato per il Movimento Cinque Stelle, dalla Lega si passa al Partito Democratico e la variazione non è solo cromatica. E' attesa infatti, una diversa direzione politica, con particolare riferimento a quella dovrà essere una linea di discontinuità rispetto al recente passato. Ce la si aspetta soprattutto in tema di immigrazione, considerato quanto le politiche leghiste nei confronti delle ...

"Centro Migranti è al collasso" - Lampedusa teme nuovi sbarchi : Mauro Indelicato Il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, lancia l'allarme: "Il centro d'accoglienza accoglie più del doppio rispetto alle sue capacità, l'isola non può essere lasciata sola" Non solo i migranti che arrivano dalle navi delle Ong, bensì anche quelli che approdano con sbarchi autonomi: Lampedusa, che anche nei mesi più quieti non ha mai smesso di assistere all’arrivo di mezzi e gommoni dall’Africa, adesso ...

Migranti : tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull'isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c'