Migranti | record di arrivi dall’Africa |  trecento in 3 giorni sui barchini Macron

Fonte : corriere

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La linea della neoministra dell’Interno Lamorgese rimane quella di tenere alta la vigilanza in mare. Ma dalla Libia arrivano notizie di un allentamento dei controlli sul territorio

Corriere : Profughi dall’Africa, record di arrivi: 300 in 3 giorni sui barchini - ale_cicco : Migranti, record di arrivi dall’Africa: 300 in 3 giorni sui barchini - Area51cinqueuno : @matteosalvinimi Record di assenze all' #Europarlamento 17 giorni al #Viminale 0 (zero) rimpatri #Accise invariate… -