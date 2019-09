La7 | Travaglio | “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè | così qualcuno se

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “La scissione dei renziani dal Pd e ilItalia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo’. Credo che sia un progetto per cercare di fardi sé“., a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver fatto il segretario due volte e il presidente del Consiglio, adesso la cosa che più interessa a Renzi è che se lo filie che abbia i titoli dei giornali. Onestamente non credo che ci sia quest’attesa spasmodica per il partitino di Renzi. Mi sembra il Psdi di Franco Nicolazzi“.si esprime anche su Matteo Salvini: “Dice che la Lega rappresenta il popolo e che Pd-M5s sono il palazzo? Non è vero. Ci sono due popoli, ...

