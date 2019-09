La Founders Edition di Stadia sold out? Google annuncia la Premier Edition

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Siamo ormai quasi a fine settembre e ancora non abbiamo una data di lancio precisa per, il servizio streaming diche in una generica giornata del mese di novembre debutterà per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order della.Si tratta del pacchetto che comprende tutto il necessario per iniziare a usufruire del servizio per ben 3 mesi (con 3 mesi da regalare a un amico grazie al Buddy Pass), un pacchetto che a quanto pare èin moltissime nazioni e in particolare in Europa. L'annuncio è arrivato dal director for games di, Jack Buser."Sono estremamente orgoglioso di dirvi che ladiin Europa. La rimuoveremo dalla pagine diStore nelle nazioni europee ma la rimpiazzeremo con un nuovo bundle che chiamiamo". Ma che cos'è esattamente questa? Leggi altro...

