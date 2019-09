Coca Cola si compra Lurisia e i suoi soft drink premium per 88 milioni

Coca Cola fa shopping in Italia e si compra Lurisia : Coca Cola Hbc Italia, parte del Gruppo Coca Cola Hbc, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo preliminare per l'acquisizione di Acque Minerali ("Acque Minerali" or "Lurisia"), storica azienda di acque minerali e bibite attualmente controllata congiuntamente dal fondo d'investimento privato IdeAa Taste of Italy, gestito da Dea Capital Alternative Funds Sgr, dalla famiglia Invernizzi, e da Eataly Distribuzione. Il valore dell'azienda è ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi (2) : (AdnKronos) – Risultati di sostenibilità 2018 che hanno contribuito al nostro punteggio: il gruppo ha raggiunto l’impegno scientifico nel ridurre le emissioni di carbonio nella nostra catena del valore del 25% (comparato con il 2010), due anni prima del 2020 che ci eravamo dati come target. In altre parole, abbiamo risparmiato 1,27 milioni di tonnellate di emissioni di carbone; raggiunto un livello di engagement tra i dipendenti ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Dow Jones Sustainability Index 2019, punto di riferimento globale per la sostenibilità nelle aziende, ha valutato Coca-Cola Hbc, l’azienda beverage più sostenibile d’Europa. Questa è la sesta volta in sette anni che l’azienda è posizionata al primo posto nell’indice e il nono anno consecutivo che è nella top tre tra le aziende beverage mondiali ed europee. Il massimo del punteggio in ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Dow Jones Sustainability Index 2019, punto di riferimento globale per la sostenibilità nelle aziende, ha valutato Coca-Cola Hbc, l’azienda beverage più sostenibile d’Europa. Questa è la sesta volta in sette anni che l’azienda è posizionata al primo posto nell’indice e il nono anno consecutivo che è nella top tre tra le aziende beverage mondiali ed europee. Il massimo del ...

Coca Cola nuovo sponsor di Euro 2020 : UEFA e Coca-Cola hanno annunciato un accordo che vedrà quest’ultima diventare sponsor ufficiale per le bevande analcoliche di UEFA Euro 2020. La competizione della prossima estate avrà una dimensione ancora più Europea, con le partite che si giocheranno in 12 città di tutto il continente per celebrare il 60° anniversario dei Campionati Europei. L’accordo di […] L'articolo Coca Cola nuovo sponsor di Euro 2020 è stato realizzato ...

Le bottigliette di Coca-Cola a tema Star Wars sembrano bombe : hanno rischiato di non essere imbarcate in aereo : La bottiglietta di Coca-Cola dedicata a Star Wars Galaxy’s Edge (foto: www.Coca-Colacompany.com) Di certo non prevedevano di finire nello Spazio. Ma le bottigliette in edizione speciale a tema Star Wars, create da Coca-Cola, hanno rischiato di non poter volare neanche in aereo. Colpa della loro forma: i contenitori di Coca-Cola, Diet Coke, Sprite e Dasani in vendita in esclusiva al parco a tema Galaxy’s Edge a Disneyland di Anaheim, in ...

Assunzioni Coca-Cola e Calzedonia : posizioni senza scadenza : Attualmente, la società Coca Cola e l'azienda Calzedonia ricercano nuovo personale esperto come responsabile, amministratore, esperto, specialista, grafico e cucitrice, da inserire nelle proprie strutture posizionate sul territorio nazionale ed estero. posizioni Aperte La Coca Cola Company assume a tempo pieno ulteriori risorse con l'incarico di customer manager (responsabile del cliente) in grado di ricevere la clientela, di gestire e ...

Meeting Rimini : Coca-Cola e Corepla con Upcycle - viaggio nella sostenibilità : Roma, 16 ago. (Labitalia) - Coca-Cola torna al Meeting di Rimini con il progetto 'Upcycle, il nostr[...]

Vissani : "Clinton mi fece innervosire. Aveva un uomo che gli portava la Coca Cola - lo chiusi nel cesso" : “Bill Clinton mi fece un po’ innervosire”. Gianfranco Vissani racconta a Vero e più vero quando nel 1999 cucinò per l’allora Presidente degli Stati Uniti in visita in Italia.Lo chef umbro definisce l’ex Presidente “un amico”, ma ricorda anche un curioso retroscena relativo a quella cena che vedeva anche la presenza dell’allora premier Massimo D’Alema.prosegui la letturaVissani: "Clinton mi fece innervosire. Aveva un uomo che gli portava la ...

Ungheria - partito di Orban vuole boicottare la Coca Cola : “È a favore dei gay” : In Ungheria è polemica per cartelli pubblicitari della Coca Cola, pensati per lo Zsiget festival di Budapest. Per il partito conservatore Fidesz la campagna pubblicitaria è provocatoria perché sponsorizza l'amore omosessuale. La Coca Cola rispedisce al mittente le accuse: "Crediamo che le persone, sia etero sia omosessuali, abbiano il diritto di amare la persona che vogliono nel modo che desiderano".Continua a leggere

Coppie gay nelle pubblicità - il partito di Orban invita a boicottare la Coca Cola : Al centro delle polemiche, alimentate da un membro di Fidesz, ci sono i manifesti in cui appaiono Coppie dello stesso sesso che condividono una bottiglietta della nota bevanda

Fiorella Mannoia - chi è stalker arrestata/ Voleva dar fuoco a zerbino con Coca Cola : Fiorella Mannoia, chi è stalker arrestata. Ha provato a dar fuoco allo zerbino della cantante con della Coca Cola al posto della benzina.