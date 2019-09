Ayman Odeh all' HuffPost | I nostri voti decisivi per porre fine all' era

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Isarannoperall’era Netanyahu e di una destra che ha fatto di tutto per cancellare idiritti, la nostra identità, ma gli arabi israeliani sono parte e non paria d’Israele e oggi più che mai intendiamo influenzare il futuro del Paese”. A sostenerlo, in questa intervista esclusiva concessa ad, è, il leader della Joint List, la lista che ha unito i partiti arabi israeliani: “L’unità ha pagato – rimarca– ognuno di noi ha rinunciato ad una parte delle proprie istanze per mettere al centro le cose che ci uniscono. Ora dobbiamo proseguire su questa strada”. Al 92% delle schede scrutinate, la Joint List è accreditata di 12 seggi, terza forza politica alla Knesset.”Molti deinon ancora scrutinati sono quelli che riguardano seggi ...

