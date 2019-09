Segrega in casa per 12 ore l’ex e sua bimba | poi violenta donna nel Napoletano

Bitter Sweet - spoiler : la sorella di Deniz viene Segregata in casa dal marito : Le vicende dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore dopo lo breve stop dovuto alla pausa di ferragosto, tornerà a far rimanere con il fiato sospeso i fan italiani con momenti ricchi di tensione. Nelle prossime puntate, Demet dopo aver ascoltato una conversazione tra il marito Hakan Onder e Bekir scoprirà di essere la moglie di un assassino. Purtroppo la sorella di Deniz non potrà svelare agli inquirenti la terribile verità sulla ...

Anticipazioni Dolunay : Demet minacciata e Segregata in casa da Hakan : Gli spoiler della soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' il cui titolo in originale è "Dolunay" sottolineano che saranno al centro delle trame i coniugi Onder. Hakan non riuscirà a contenere la sua rabbia e finirà per scagliarsi nei confronti della moglie in quanto Demet sarà stanca del comportamento del marito dopo essere venuta a conoscenza di una verità inaspettata. La giovane donna si renderà conto che è stato l'Onder l'artefice ...

Picchiata - minacciata e Segregata in casa con la figlia : salvata grazie a un selfie e al gps : La donna è riuscita a inviare una foto del proprio volto tumefatto a un operatore di un centro di accoglienza in cui era...

Lamezia : picchia e Segrega in casa la compagna - arrestato dopo aver tentato la fuga : È stato arrestato dai carabinieri di Lamezia Terme un 52enne originario della Bulgaria e residente a Lamezia Terme che avrebbe picchiato e segregato in casa la propria convivente. Successivamente si era dato alla fuga, diretto secondo quanto dichiarato dalle font locali in Grecia. arrestato mentre abbandonava il Paese Un ennesimo episodio di violenza sulle donne verificatosi in Calabria è terminato con l’arresto del presunto esecutore, un 52enne ...

Non accettavano il ragazzo! 27enne indiana Segregata in casa dai genitori : La famiglia non accettava la relazione della 27enne col connazionale conosciuto a Malta dove lavora come infermiera. È stato proprio il findanzato, avvertito da lei con un sms di nascosto, a liberarla grazie all'intervento dei carabinieri. I genitori non accettavano il fidanzato e allora l'hanno segregata in casa. È successo in provincia di Pavia dove una ragazza di 27 anni di origine indiana è stata rinchiusa dalla famiglia in un ...